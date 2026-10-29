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कुपोषण से पीड़ित श्योपुर के गांवों के आंगनवाड़ी केंद्रों में लटके ताले, कारण बताओ नोटिस जारी

कुपोषण से पीड़ित श्योपुर के गांवों के आंगनवाड़ी केंद्रों में लटके ताले ( ETV BHARAT )

श्योपुर : कुपोषण से जूझ रहे कराहल विकासखंड के आंगनवाड़ी केंद्र भगवान भरोसे चल रहे हैं. दौलतपुर और कुराचोर खुर्द गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लटक रहे हैं. आंगनवाड़ी केंद्रों से कार्यकर्ता नदारद हैं. एक-दो दिन से नहीं बल्कि कई माह से. बंद मिले आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

सहायिका के भरोसे आंगनवाड़ी केंद्र