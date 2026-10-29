कुपोषण से पीड़ित श्योपुर के गांवों के आंगनवाड़ी केंद्रों में लटके ताले, कारण बताओ नोटिस जारी
श्योपुर के दूरदराज गांवों के आंगनवाड़ी केंद्रों पर सन्नाटा. दो केंद्रों की कार्यकर्ता पर कार्रवाई की तैयारी. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:49 PM IST
श्योपुर : कुपोषण से जूझ रहे कराहल विकासखंड के आंगनवाड़ी केंद्र भगवान भरोसे चल रहे हैं. दौलतपुर और कुराचोर खुर्द गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों में ताले लटक रहे हैं. आंगनवाड़ी केंद्रों से कार्यकर्ता नदारद हैं. एक-दो दिन से नहीं बल्कि कई माह से. बंद मिले आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
सहायिका के भरोसे आंगनवाड़ी केंद्र
दौलतपुर गांव की आंगनवाड़ी सहायिका नारायणी बाई आदिवासी ने बताया "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शगुन आदिवासी कराहल में रहती हैं. केंद्र पर नहीं आती. वह कई बार कार्यकर्ता से केंद्र पर आने के लिए कह चुकी हैं. उन्होंने कराहल में किराये पर मकान ले रखा है और वहीं रहती हैं. करीब दो साल से कार्यकर्ता केंद्र पर नहीं आई हैं."
कुराचोर खुर्द गांव में भी आंगनवाड़ी केंद्र पर भी ताला लगा मिला. यहां की आंगनवाड़ी सहायिका गणेशी के पति बीरबल आदिवासी ने बताया "कार्यकर्ता पोहरी में रहती हैं. किसी काम के कारण वह केंद्र पर नहीं आई होंगी. उनकी पत्नी गणेशी की तबीयत खराब है."
सुपरवाइजर को भी नदारद मिली कार्यकर्ता
सेसईपुरा के सुपरवाइजर सुरेंद्र सिंह ने बताया "उन्होंने भी दो दिन पहले आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया था. दौलतपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शगुन आदिवासी मौके पर नहीं मिली. ये जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी को दे दी है और आगे की कार्रवाई परियोजना अधिकारी करेंगे. कुराचोर खुर्द के मामले में भी उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है."
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दोनों आंगनवाड़ी कार्यकता को नोटिस जारी
महिला एवं बाल विकास विभाग के कराहल परियोजना अधिकारी नितिन मित्तल ने बताया "उन्हें मामले की जानकारी मिली है. दौलतपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. कुराचोर खुर्द की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे." श्योपुर जिले में कुपोषण खत्म करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की अहम जिम्मेदारी होती है. लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लटक रहे हैं.