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श्योपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी का मिडडे मील ही कुपोषण का शिकार, शिकायतें बेअसर

सरपंच पति रामभरत मीणा ने नाराजगी जताते हुए कहा "बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकार की मंशा है कि बच्चों को पोषणयुक्त आहार दिया जाए लेकिन यहां समूह संचालक की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के चलते बच्चों को सही तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है. इस मामले की शिकायत कलेक्टर अर्पित वर्मा से की जाएगी."

मेनू के अनुसार भोजन केवल कागजों में है. सब्जी ऐसी मिलती है कि कहने के लिए आलू की सब्जी लेकिन आलू बड़ी मुश्किल से मिलेगा. यही हाल खीर का है. कहने लिए खीर है लेकिन इसमें चावल नाममात्र के औक दूध इतना पतला कि कोई बच्चा इसे पी भी नहीं सकता.

श्योपुर : ग्रामीण इलाकों की आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले मिडडे मील की शिकायतें ग्रामीण लगातार अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है. ग्राम पंचायत रायपुरा की पांचों आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है.

समूह वाले ऐसा ही भोजन देते हैं

रायपुरा आंगनवाड़ी केंद्र A में पदस्थ कार्यकर्ता गीता बाई का कहना है "जैसा समूह वाले भोजन भेज देते हैं, वही हम बच्चों को देते हैं." सहायिका आशा शिवहरे का कहना है "खाना तो अच्छा आता है पर पता नहीं आज कैसे इस प्रकार का खाना आया है." सरपंच प्रतिनिधि राम भरत मीणा ने बताया "जाटखेड़ा गांव से यह भोजन आता है. एक समूह द्वारा 4-5 आंगनवाड़ी केंद्रों पर भोजन दिया जाता है. कई बार समूह का खाना चेक किया. इसी तरह बच्चों के लिए खाना आता है."

शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं

रायपुरा आंगनवाड़ी केंद्र B में पदस्थ सहायिका उर्मिला बाई ने बताया "ऐसा ही खाना बच्चों के लिए आता है. मैडम शिकायत करती हैं पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है." ग्राम जाटखेड़ा A आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ कार्यकर्ता उर्मिला का कहना है "इसी तरह का खाना बच्चों को दिया जा रहा है. कई बार समूह संचालक को दो सब्जी को लेकर भी बोला गया है. कहा गया है कि खाना तो अच्छी तरह से दिया करो परंतु बच्चों के लिए आने वाले खाना में कोई सुधार नहीं किया गया."

जिम्मेदार अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया

ग्राम जाटखेड़ा A आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ सहायिका ममता ने बताया "यह अच्छा खाना नहीं है. मंगलवार को दो सब्जी का प्रावधान है पर एक ही सब्जी दी गई है." इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी नितिन मित्तल का कहना है "अगर इस तरह का मामला है तो जांच कर संबंधित समूह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नोटिस जारी कर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी."