श्योपुर में गहराया गैस संकट!, बुकिंग सिस्टम ठप, गैस गोदामों पर उमड़ी भीड़

श्योपुर शहर सहित पूरे जिले में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. गुरुवार को शहर की हिंदू धर्मशाला के पास स्थित एक गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. कई घंटों तक कतार में खड़े रहने के बावजदूर आपूर्ति कम होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिससे कई जगहों पर गैस एजेंसी संचालकों और उपभोक्ताओं के बीच तीखी नोकझोक देखने को मिली. गैस एजेंसी संचालक ने विवाद और तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी करवा दी है.

श्योपुर: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब श्योपुर में घरेलू गैस सप्लाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. श्योपुर में सिलेंडर बुकिंग नहीं होने के चलते गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं. ऑनलाइन बुकिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उधर गैस एजेंसी संचालक और कर्मचारी भी बेबस नजर आ रहे हैं. वैश्विक स्तर पर गैस की आपूर्ति बाधित होने का असर स्थानीय वितरण व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है.

श्योपुर में घरेलु गैस संकट गहराया (ETV Bharat)

गैस एजेंसी संचालक पर लगे गंभीर आरोप

स्थानीय उपभोक्ता मिथलेश शर्मा ने कहा, "सिलेंडर बुकिंग करवाने के लिए आए हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है. बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हमारे घर से गैस एजेंसी की दूरी 5 किलोमीटर है फिर भी सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही है." वहीं, सोई कलां ज्वालापुर निवासी महिला रेखा बाई ने कहा, "गैस एजेंसी पर आने के बावजूद हमें सिलेंडर नहीं दे रहे हैं. श्योपुर से हमारे गांव की दूरी 12 किलोमीटर है. जब वहां पर हमे सिलेंडर नहीं मिला तो उन्होंने श्योपुर भेज दिया. अब यहां भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है. गैस एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि बुकिंग कराओ, हम क्या कर सकते हैं. यह मनमर्जी से ब्लैक में दे रहे हैं. सुबह से परेशान हो रहे हैं पंरतु बुकिंग नहीं हो रहा है."

उपभोक्ता और एजेंसी संचालक के बीत तीखी नोकझोक

सिराज दाऊदी नामक एक उपभोक्ता ने बताया, "दो दिन से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है. जब बुकिंग के लिए फोन कर रहे हैं तो वह कट जा रहा है. जिससे ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है. गैस एजेंसी पर खड़े हैं पंरतु बुकिंग नहीं हो रही है. गैस एजेंसी वालों का कहना है कि जब तक बुकिंग नहीं होगी, तब तक सिलेंडर नहीं मिलेगा. यह समस्या कब तक चलेगी."

श्योपुर गैस गोदामों के बाहर लोगों की उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

होटल संचालक की सप्लाई पर रोक

इंडेन गैस संचालक विवेक गोयल ने बताया, "जिनकी बुकिंग है उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं. घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं को 26 दिन बाद बुकिंग करवाना अनिवार्य है. 6 अंकों का DAC कोड देना अनिवार्य है. उसी के आधार पर उनको सिलेंडर भी प्राप्त हो रहा है. कमर्शियल सिलेंडर पर 8 मार्च से सरकार ने रोक लगा दी है. व्यवसाय करने वाले होटल संचालकों की सप्लाई पर रोक लगाई गई है उनको सिलेंडर नहीं मिलेंगे."

उन्होंने आगे बताया, "वर्तमान में घरेलू सिलेंडर की कीमत 992 रुपए है. उपभोक्ताओं को सिलेंडर खुद इस्तेमाल करना है किसी को देना नहीं है. बाकी अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध है, लेकिन उनको DAC नंबर देना और बुकिंग कराना आवश्यक है. एक महीने के बाद ही एक उपभोक्ता को एक ही सिलेंडर मिलेगा. फिलहाल सर्वर की परेशानी है. बुकिंग करते रहें हो जाएगी."