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लग्जरी थार से शराब तस्करी, तस्कर को पकड़ने चंबल में कूद गई पुलिस, पानी से दबोचा आरोपी

शराब तस्कर को पकड़ने पुलिस ने दिखाई तत्परता, नदी में कूदकर आरोपी को पकड़ा, करीब 17 लाख का माल किया बरामद.

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श्योपुर में लग्जरी थार से शराब तस्करी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:58 AM IST

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Updated : May 23, 2026 at 8:34 AM IST

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श्योपुर: वीरपुर थाना पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जिसने लग्जरी गाड़ी को ही अवैध कारोबार का जरिया बना लिया था. पुलिस जांच में सामने आया कि नई काले रंग की थार गाड़ी एक महिला के नाम पर खरीदी गई और उसी गाड़ी से बड़े स्तर पर शराब की तस्करी की जा रही है. हालांकि एक कहावत है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, पुलिस अपराधियों तक पहुंच ही जाती है. यह कहावत वीरपुर पुलिस पर चरितार्थ हुई है. पुलिस ने शराब को ही नहीं पकड़ा बल्कि आरोपी की नदी में घेरावंदी कर गिरफ्तार किया है.

पुलिस को देख चंबल नदी में कूदा आरोपी
श्योपुर जिले की बीरपुर पुलिस ने वीरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक काले रंग की थार गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो चालक स्टॉपर तोड़कर फरार हो गया. तेज रफ्तार थार गाड़ी बाजार क्षेत्र में कई वाहनों को टक्कर मारते हुई चंबल नदी तक पहुंची. खुद को घिरता देख आरोपी चंबल नदी में कूद गया. लेकिन पुलिस ने आरोपी का पीछा नहीं छोड़ा थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल अपनी टीम के साथ चंबल नदी से कूद गए और आरोपी को दूसरी पार से गिरफ्तार कर लिया.

तस्कर को पकड़ने चंबल में कूद गई पुलिस (ETV Bharat)

पानी से तस्कर को दबोच लाई पुलिस
पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान देवेंद्र गुर्जर निवासी सराय छोला जिला मुरैना हाल निवासी ग्वालियर बताया है. आरोपी ने यह भी कबूल किया है कि यह शराब ग्वालियर से वीरपुर में सप्लाई करने के लिए आ रहा था. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें करीब 2 लाख हजार 150 रुपए की शराब भरी थी. पुलिस ने 2 लाख 32 हजार 150 रुपए की शराब और 14 लाख की गाड़ी समेत 16 लाख 82 हजार का मशरूका जप्त किया है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि जिस थार गाड़ी से यह अवैध रूप शराब सप्लाई की जा रही थी वह ज्योति शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है.

लग्जरी कार से हो रही थी शराब तस्करी
सूत्रों के मुताबिक, तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए नई और महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे. ताकि किसी को शक ना हो लेकिन बीरपुर थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल की सतर्कता ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महिला के नाम पर गाड़ी खरीद कर शराब तस्करी का नेटवर्क कब से संचालित किया जा रहा था और इस गिरोह में कौन-कौन शामिल है. वीरपुर पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मच गया है.

थाना प्रभारी महाराज सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''मुखबिर से सूचना मिली थी कि टेंटरा तरफ से एक गाड़ी आ रही है जिसमें भारी मात्रा में शराब की तस्करी की जा रही है. थाने के सामने स्टॉपर लगा कर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया पंरतु स्टॉपर तोड़ते और बाजार क्षेत्र में गाड़ियों को तोड़ते हुए निकल गई. ड्राइवर चंबल नदी की तरफ गाड़ी को लेकर भागा और गाड़ी वहां फंस गई और ड्राइवर अपने आप को बचाने के चक्कर में चंबल नदी में कूद गया. उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा. गाड़ी में 37 पेटी मशाला शराब 9 पेटी प्लेन शराब की थी. टोटल 2 लाख 32 हजार 150 रुपये की शराब जप्त की है. कुल 16 लाख 82 हजार रुपए का माल जप्त किया गया है.''

Last Updated : May 23, 2026 at 8:34 AM IST

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