श्योपुर में तेंदुए का हमला, बुजुर्ग महिला पर झपटा खूंखार, परिजनों ने बहादुरी से बचाई जान

श्योपुर में तेंदुए ने 70 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया जिससे बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना से ग्रामीणों में दहशत.

SHEOPUR LEOPARD ATTACK WOMAN
श्योपुर में तेंदुए ने महिला पर किया हमला (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में बुधवार को घर के बाहर टपरिया में सो रही बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया. पीड़ित की चीख सुनकर घर के लोग लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे. परिजन ने किसी तरह तेंदुए को भगाया. महिला हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उसे आनन-फानन में रघुनाथपुर के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे श्योपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

श्योपुर में तेंदुए ने मचाया हड़कंप

पूरा मामला गिरधरपुर गांव का है. यहां 70 वर्षीय कौशल्या नामक महिला घर के बाहर टपरिया में सो रही थी. इस दौरान अचानक तेंदुआ टपरिया में घुस आया और महिला पर झपट पड़ा. महिला की जांघ पर तेंदुए ने काट लिया. जिससे अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोट भी आई है.

टपरिया में सो रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला (ETV Bharat)

टपरिया में रो रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला

पीड़ित के पुत्र राजू आदिवासी ने बताया कि "मेरी मां कौशल्या बाई हर दिन की तरह घर के बाहर बनी टपरिया में सो रही थी. इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ टपरिया में घुस आया और उस पर हमला कर दिया. हमले के दौरान मां की चीख पुकार सुनकर मैं तुरंत लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचा. तेंदुआ पर लाठी से हमला किया तो मौके से भाग निकला. जिसके बाद देर रात उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया."

आदमखोर ने जांघ नोचा

जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि "जांघ पर गहरा घाव होने के कारण संक्रमण और अत्यधिक रक्तस्राव का खतरा बना हुआ था. इसलिए उच्च स्तरीय उपचार आवश्यक है." फिलहाल महिला का इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर लगातार डॉक्टरों की पैनी नजर बनी हुई है.

ग्रामीणों ने की पुख्ता सुरक्षा की मांग

ग्रामीण रामसिंह आदिवासी ने बताया कि "इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. क्षेत्र के आसपास जंगल होने के कारण जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है. ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन और वन विभाग गांव के आसपास गस्त लगाए तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, ताकि इस तरह की घटना दोबारा घटित ना हो सके."

मानपुर थाना प्रभारी सतीश चौहान ने बताया कि "गिरधरपुर निवासी एक बुजुर्ग महिला कौशल्या बाई को जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया है. महिला की हालात गंभीर है. उसे जिला अस्पताल से कोटा रेफर कर दिया गया है. मामले की वन विभाग को सूचना दे दी है. आगे की कार्रवाई वन विभाग के द्वारा की जा रही है." सामान्य वन विभाग के डीएफओ केएस रंधावा ने बताया कि "एक महिला पर तेंदुए द्वारा हमला की सूचना मिली है. परिजन को हर संभव मदद मिलेगी."

