श्योपुर के रोजगार सहायक को बिश्नोई गैंग की धमकी, मांगी 25 लाख की फिरौती

श्योपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोजगार सहायक से 25 लाख की मांगी फिरौती, भूसे से भरे बाड़े में लगाई आग, दहशत में परिवार.

SHEOPUR BISHNOI GANG EXTORTION
लॉरेंस बिश्नोई के नाम से किसान से मांगे 25 लाख (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 5:18 PM IST

श्योपुर: गोहेड़ा गांव के निवासी रोजगार सहायक और उसके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला है. पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि अगर वह जिंदा रहना चाहते हैं, तो वह फिरौती के 25 लाख रुपए जल्द से जल्द भेज दे. इसके अलावा रोजगार सहायक के बाड़े में भी आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है. बाड़े में रखे भूसे सहित अन्य खेती किसानी के उपकरण भी जला दिए गए. अब रोजगार सहायक और उसका परिवार दहशत में है. पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है.

बिश्नोई गैंग ने 25 लाख की मांगी फिरौती

गोहेड़ा निवासी फरियादी रोजगार सहायक धनराज मीणा ने बताया, "कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमारे बाड़े में आग लगा दी. उसमें भूसा और किसानी के उपकरण रखे थे, जो जलकर खाक हो गए हैं. वहीं घटनास्थल से पास एक पत्र रखा मिला है, जिसमें हर्ष दल्ला बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भी दी गई थी. उस लेटर में लिखा है कि जारेला गांव की मुड्डी पर 25 लाख रुपए रख जाना और अगर पैसा नहीं रखा तो तुम्हें जान से मार देंगे. 24 घंटे में पैसे नहीं देने पर जान से मारने की बात लिखी है.

धमकी मिलने के बाद दहशत में है परिवार (ETV Bharat)

धमकी भरा लेटर मिलने से दहशत में परिजन

इस लेटर के मिलने के बाद से रोजगार सहायक धनराज और उनका परिवार डरा हुआ है. उन्होंने मामले की शिकायत देहात थाने में दर्ज कराई है. पुलिस से मांग की है कि पूरा परिवार दहशत के साए में जी रहा है. हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है. धमकी भरे पत्र में लिखा है कि नारायण के चक्कर में अब मारोगे, जीना चाहते हो तो 24 घंटे में पैसा देना. उस पर्ची में हर्ष दल्ला बिश्नोई गैंग के नाम जिक्र किया है.

Sheopur bishnoi gang extortion
एफआईआर की कॉपी (ETV Bharat)

मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

देहात थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया, "धनराज मीणा रोजगार सहायक निवासी गोहेड़ा ने देहात थाने में एक शिकायती पत्र दिया है. जिसमें बताया गया कि 17 जनवरी 2026 की रात 1:00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके बाड़े में आग लगा दी, जिसमें उनका भूसा जल गया और खेती किसानी के उपकरण भी जल गए हैं. एक पत्र भी दिया है जिसमें रुपयों की मांग की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है."

bishnoi gang extortion
आगजनी के बाद बाड़े में भूसा हुआ खाक (ETV Bharat)

LAWRENCE BISHNOI GANG
SHEOPUR RANSOM 25 LAKH
EMPLOYMENT ASSISTANT SHEOPUR
BISHNOI GANG EXTORTION
SHEOPUR BISHNOI GANG EXTORTION

