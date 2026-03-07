ETV Bharat / state

मजदूरी मिले तो चूल्हा जले! सुबह से रोजगार की तलाश में भटकते हैं मजदूर, लौटते हैं निराश

श्योपुर में रोजगार के लिए जूझ रहे मजदूर, कई बार सुबह से शाम तक नहीं मिलती मजदूरी, फैक्ट्री स्थापित करने की मांग की.

Sheopur Labor Crisis
श्योपुर में रोजगार के लिए जूझ रहे मजदूर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 3:57 PM IST

|

Updated : March 7, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: धीरज कुमार

श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर में सुबह से सड़कों पर मजदूर नजर आते हैं. लेकिन उन्हें कम मजदूरी मिलती है या कभी-कभी तो मिलती ही नहीं. यह इन मजदूरों की रोजाना की समस्या है. काम न मिलने से इनके सामने घर परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है. कई लोग रोजगार न मिलने के चलते पलायन करने को भी मजबूर होते हैं. ईटीवी भारत ने काम मिलने के इंतजार में खड़े मजदूरों से बात की, जहां उन्होंने कैमरे के सामने अपना दर्द बयां किया.

रोजाना मजदूरों की लगती है बोली
श्योपुर में सुबह-सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली. यह भीड़ बाजार में खरीददारी करने वाले लोगों की नहीं बल्कि मजदूरों की थी. युवा हो या बुजुर्ग सड़कों पर इसीलिए भटक रहे हैं ताकि उन्हें काम मिल जाए. यहां पर लोग आते हैं और मजदूरों को बोली लगी जाती है. प्रतिदिन यहां पर 200-300 और 400 रुपए में मजदूरों की बोली लगती है. इन्हीं पैसों से मजदूर परिवार का भरण पोषण करते हैं. मजदूरों का कहना है कि, अगर इन्हें एक दिन काम नहीं मिला तो इनके घर की जो रोजी रोटी है वह बंद हो जाएगी.

मजदूरों ने की फैक्ट्री स्थापित करने की मांग की (ETV Bharat)

कुछ मजदूरों को खाली हाथ लौटना पडता है
ईटीवी भारत की टीम मजदूरों के नजदीक पहुंची तो नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला. जब उनसे पूछा गया कि, आप यहां सुबह से खड़े हो जाते हैं तो उस भीड़ से कुछ लोग निकले और बोले साहब हम बेबस मजदूर हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सुबह से मजदूरी की तलाश में घर से निकलते हैं. जिले में स्थानीय स्तर और आसपास कोई रोजगार नहीं होने से यह मजदूर सुबह से काम की तलाश में निकल पड़ते हैं. कुछ लोगों को तो मजदूरी मिल जाती है और कुछ लोग मायूस होकर घर वापस चले जाते हैं.''

परिवार चलाना हो रहा मुश्किल
श्योपुर निवासी महावीर राठौर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, ''घर से मजदूरी के लिए निकलते हैं. जब मजदूरी नहीं मिलती तो बेरंग होकर घर लौट जाते हैं. परिवार का पालन पोषण बहुत कठिनाइयों से हो पाता है.'' श्योपुर निवासी बुर्जुग शिवशंकर ने बताया कि, ''श्योपुर के जितने भी नेता हैं उनका हमारी तरफ ध्यान नहीं है. यहां पर एक उद्योग खुल जाए तो सभी मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा. यहां के जनप्रतिनिधि अपनी रोटी सेंक रहे हैं.''

Daily Wage Workers Sheopur
सुबह से रोजगार की तलाश में सड़कों पर मजदूर (ETV Bharat)

मजदूरों ने की उद्योग खोलने की मांग
श्योपुर निवासी देवकरण ने बताया कि, ''श्योपुर में बेरोजगारी बहुत है. अगर यहां एक उद्योग खुल गया तो बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है. मजदूरी नहीं मिलने से कर्ज लेकर परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है. सरकार से उम्मीद करते हैं कि यहां उद्योग खोल दिया जाए. अगर श्योपुर में रेत का कारोबार बंद हो गया तो यहां के मजदूर भूखे मरने की कगार पर आजाएंगे.'' श्योपुर निवासी शिवलहरी ने बताया कि, ''100 से 200 रुपए में भी मजदूर अपने घर का गुजर बसर कर लेता है. सरकार से मांग है कि यहां रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए.''

बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने बताया कि, ''श्योपुर मेडिकल के सामने साइलो की खाली पड़ी 10 हेक्टेयर जमीन में अब फैक्ट्री संचालित होगी. विजयपुर के लाडपुरा में भी सीमेंट की फैक्ट्री संचालित है. वहां भी रोजगार लोगों को मिलेगा और यहां भी जल्द ही शासन स्तर पर उद्योग संचालित होगा. जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा. उद्योग मंत्री से बातचीत कर जल्द ही यहां पैसा आवंटन की बात भी कहेंगे.''

Last Updated : March 7, 2026 at 5:20 PM IST

TAGGED:

SHEOPUR LABORERS MIGRATE
WORKERS STRUGGLING FOR EMPLOYMENT
SHEOPUR LABOR DEMAND FACTORY
DAILY WAGE WORKERS SHEOPUR
SHEOPUR LABOR CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.