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साहब! जिंदगी का असली संघर्ष देखना है तो श्योपुर के आदिवासी गांव कुरचोर खुर्द आइए

श्योपुर : एक तरफ लोग रोशनी के त्यौहार दीपावली सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो श्योपुर जिले में एक ऐसा भी आदिवासी गांव है, जो हमेशा अंधेरे के लिए अभिशप्त है. श्योपुर के कराहल विकासखंड स्थित कुरचोर खुर्द गांव में आजादी के इतने सालों बाद भी बिजली नहीं पहुंच सकी है. इस गांव के लोगों का दर्द दीपावली जैसे बड़े त्यौहार पर उभरकर सामने आ गया.

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के दर्शन को वे तरस गए हैं. गांव में पानी की भी कोई सुविधा नहीं है. पानी के लिए महिलाएं घाटी से उतर ढाई किमी नीचे उतरती है. फिर सिर पर बर्तनों में पानी भरकर घाटी चढ़कर घर पानी लाती हैं.

श्योपुर जिले के अंतिम छोर पर बसे कुरचोर खुर्द गांव में बिजली पहुंचाने के जनप्रतिनिधियों ने वादे तो किए लेकिन चुनाव के समय और इसके बाद कभी पलटकर नहीं देखा. ग्रामीणों ने कई बार जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों से बिजली-पानी की सुविधा देने की मांग की लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई.

ग्रामीण आगोनी लाल आदिवासी ने बताया "गांव में हालात बहुत खराब हैं. लोग जैसे-तैसे समय काट रहे हैं. पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. ग्रामीणों को घाटी उतरकर पानी लाना पड़ता है. बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है. प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई." श्रेसी बाई ने बताया "गांव में न बिजली है और न ही पानी की कोई व्यवस्था. कई बार आवेदन दिए, अधिकारियों को अपनी समस्या बताई, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं मिला."

समस्या पर प्रशासन का रटारटाया जवाब

ग्रामीण बीरबल आदिवासी ने बताया "गांव में पानी की समस्या आजादी के बाद से ही बनी हुई है. ग्रामीण बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपना समय गुजार रहे हैं. बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. रात होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है. मच्छरों का प्रकोप है. पूर्व में कलेक्टर भी गांव आ चुके हैं और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ."

गांव के युवा राजाराम ने बताया "यहां बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है. पानी के लिए भी ग्रामीणों को काफी परेशान होना पड़ता है. घाटी उतरकर पानी लाना और फिर उसे लेकर वापस गांव पहुंचना उनकी मजबूरी है." इस मामले में कराहल एसडीएम विजय शाक्य का कहना है "इस संबंध में सीईओ से जांच रिपोर्ट ली गई है. ग्रामीणों की मदद के लिए जो भी संभव होगा, कार्रवाई की जाएगी."