ETV Bharat / state

कूनो नेशनल पार्क के घुमक्कड़ चीतों को बंदिश स्वीकार नहीं, धमाचौकड़ी आदतन या मजबूरी?

कूनो नेशनल पार्क के घुमक्कड़ चीतों से प्रबंधन परेशान ( ETV BHARAT )

कॉलर आईडी के आधार पर चीतों की लोकेशन (Source : Kuno National Park)

इससे पहले दो वर्ष पहले मादा चीता वीरा बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है. एक बार फिर वीरा के बारां जिले में पहुंचने से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है. कूनो नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर आर थिरुकुरल ने बताया "कूनो नेशनल पार्क की टीम और राजस्थान वन विभाग की टीम चीतों की हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए है. चीतों का पार्क से बाहर निकलना असामान्य नहीं है, लेकिन सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है."

7 जून 2026 को कूनो नेशनल पार्क से निकलकर दो चीते फिर राजस्थान के बारां जिले की सीमा में पहुंच गए. इस बार मादा चीता वीरा अपने शावक KVP-2 को साथ कूनो नेशनल पार्क से निकली है. दोनों चीतों की लोकेशन बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र स्थित बांझ आमली कंजर्वेशन रिज़र्व में पाई गई है. मादा चीता वीरा अपने शावक KVP-2 के साथ विचरण करते करते. श्योपुर के रिहायशी इलाकों से होकर बड़ौदा क्षेत्र से बाहर निकलकर सीधे बारां पहुंची.

कूनो से भागे दो चीते फिर पहुंचे राजस्थान के बारां (Source : Social Media)

KP 2 और KP3 नामक चीते तो अक्सर राजस्थान के बारां जिले के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. खास बात ये है कि इनमें से कई चीते फिर कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं. आखिरकार कूनो के चीते बार-बार क्यों भागते हैं, क्या कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्रफल चीतों के लिए छोटा पड़ गया है या इन्हें शिकार नहीं मिलता सो बाहर जाने पर मजबूर हैं या फिर चीतों का स्वाभाव ही ऐसा है, जिससे ये लगातार भगोड़े बने हुए हैं.

श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन चीतों के घुमक्कड़ स्वभाव से परेशान है. बीते एक साल से चीते लगातार अपनी सरहद पार कर स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं. इनकी लोकेशन श्योपुर के आसपास के जिलों के अलावा राजस्थान के कोटा, बारां और सवाई माधोपुर तक पाई जा रही है. कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन इन्हें किसी प्रकार काबू में कर वापस लाता है लेकिन इसी बीच कोई अन्य चीता कूनो को लांघकर बाहर की सैर करने लग जाता है.

वन्य प्राणी विशेषज्ञों के अनुसार चीतों को भगोड़ा नहीं कह सकते हैं, हां उन्हें घुम्मकड़ कहा जा सकता है. चीते अत्यधिक फुर्तीले होते हैं. ये किसी हद में रहना पसंद नहीं करते. इसके साथ ही भोजन और शिकार की तलाश में कूनो के चीते अपनी हद पार कर रहे हैं. हो सकता है कि चीतों को कई बार कूनो में पर्याप्त शिकार न मिलता हो. ताजा शिकार की खोज में चीते लंबी दूरी नाप रहे हैं. जानकार बताते हैं कि वैसे भी चीते घूमने के मामले में मनमौजी स्वाभाव के होते हैं. रिहायशी बस्ती के आसपास चीतों के पहुंचने का कारण मवेशियों का आकर्षण हो सकता है. गाय, बछड़े चीतों को आकर्षित करते हैं.

कूनो से निकलकर चीता शिवपुरी के जंगल में (Source : Kuno National Park)

चीता कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग

कूनो से निकलकर चीतों के राजस्थान के जिलों तक दौड़ने की आदतों को लेकर सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 'चीता कॉरिडोर' बनाने की योजना पर काम कर रही है. इससे चीतों को सुरक्षित और विस्तृत क्षेत्र मिल सकेगा. क्योंकि माना जाता है कि चीते का स्वाभाविक व्यवहार है कि वह नए इलाके में अपना समय बिताने के बाद सुरक्षित अपनी सीमा में वापस लौट आते है. चीतों के लिए नया और अनुकूल क्षेत्र तलाशने की यह प्रवृति प्राकृतिक विस्तार का हिस्सा मानी जाती है.

कूनो के 2 चीते फिर पहुंचे राजस्थान के बारां (Source : Kuno National Park)

बीते 4 माह में कूनो से कब-कब भागे चीते

27 फरवरी 2026 : कूनो नेशनल पार्क से KP-2 चीता राजस्थान के बारां जिले की सीमा में पहुंचा. कूनो से वह कई बार निकलकर राजस्थान की सीमा में जा चुका है. इसके बाद वह वापस कूनो नेशनल पार्क की सीमा में भी आ चुका है.

08 मार्च 2026 : कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP-3 राजस्थान के बारां जिले के बाँझ आमली क्षेत्र में पहुंचा. चीता KP-3 ने गोवंश का भी शिकार किया . इसी इलाके में KP-2 चीता भी सक्रिय.

23 मार्च 2026 : दो चीतों ने फिर की बॉर्डर क्रॉस, कूनो से भागकर राजस्थान के कोटा और बारां पहुंचे. KP-2 चीता बारां जिले से निकलकर कोटा जिले की रेंज में पहुंचा. वहीं, KP-1 नामक चीता बारां जिले की रिहायशी इलाके में देखा गया.

17 अप्रैल 2026 : कूनो से निकली चीता वीरा लाड़ले के साथ राजस्थान घूमकर पहुंची श्योपुर. खेतों में धमाचौकड़ी. यहां से कूनो नेशनल पार्क लगा हुआ है. वीरा अपने शावक के साथ कोर एरिया और बफर जोन से बाहर मूवमेंट करती रही.

28 अप्रैल 2026 : कूनो से निकला भारतीय चीता KP-2 राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिज़र्व में घूमता दिखा.

01 मई 2026 : कूनो से निकला चीता KP-3 राजस्थान की बारां जिले की सीमा में करीब 2 माह पहले पहुंचा. झालावाड़ जिले की सीमा में घुसा. 6-7 दिन रहने के बाद गुना जिले की सीमा में प्रवेश किया.

21 मई 2026 : कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KTS-1 शिवपुरी के नरवर के मोहिनी बांध क्षेत्र में पहुंचा. ग्रामीणों ने चीते को बस्ती और सड़क किनारे घूमते हुए देखा.