घुमक्कड़ चीतों के कूनो में नहीं रुक रहे पैर, राजस्थान की छान रहे खाक, जंगल में बाघ और तेंदुआ
राजस्थान के करणपुर रेंज में कूनो के दो चीतों की मौजूदगी, जंगल में बाघ और तेंदुए भी मौजूद, वन विभाग कर रही ट्रैक. रिपोर्ट-धीरज बालोठिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:15 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीते आए दिन बाहर घूमने निकल जाते हैं. कभी मध्य प्रदेश के जंगलों तो कभी राजस्थान के जंगलों की खाक छानते घूमते हैं. एक बार फिर चीतों का चंबल नदी पार कर राजस्थान पहुंचने का सिलसिला सामने आया है. इस बार कूनो नेशनल पार्क का नर चीता KOMG-4 मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान के करौली की करणपुर रेंज में पहुंच गया है. खास बात यह है कि करणपुर रेंज में पहले से मौजूद कूनो का एक अन्य नर चीता KGP-3 भी विचरण कर रहा है. यानी राजस्थान के एक ही वन क्षेत्र में अब कूनो के दो नर चीते मौजूद हैं.
चंबल नदी पार कर राजस्थान पहुंचे चीते
दो चीतों की एक साथ मौजूदगी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को और सतर्क कर दिया है, क्योंकि करणपुर रेंज केवल चीतों का ही नहीं, बल्कि बाघों और तेंदुओं का भी विचरण क्षेत्र है. ऐसे में एक ही जंगल में तीन बड़े शिकारी वन्यजीवों की मौजूदगी वन विभाग के सामने नई चुनौती खड़ी कर रही है. राजस्थान वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह के मुताबिक, "चीता KOMG-4 ने 10 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश से गोटा घाट के रास्ते चंबल नदी पार की और राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया. इसके बाद चीता महाराजपुर नाका होते हुए करणपुर रेंज की ओर बढ़ा. उसकी लोकेशन करौली जिले के कानारदा क्षेत्र में भी दर्ज की गई है."
करणपुर रेंज में दो नर चीतों की मौजूदगी
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, चीते की लगातार ट्रैकिंग की जा रही है. राजस्थान वन विभाग की टीम के साथ कूनो नेशनल पार्क की चीता ट्रैकिंग टीम भी उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है, ताकि उसकी लोकेशन और मूवमेंट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जा सके. करणपुर रेंज में कूनो के दो नर चीतों KGP-3 और KOMG-4 की मौजूदगी को खास माना जा रहा है. यह पहली बार है जब राजस्थान के एक ही रेंज में कूनो के दो चीते एक साथ विचरण करते हुए सामने आए है.
जंगल में बाघ और तेंदुओं का भी विचरण
हालांकि दोनों चीते एक साथ रह रहे हैं या अलग-अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं, इसकी पुष्टि के लिए वन विभाग उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है. नर चीते कई बार गठबंधन बनाकर भी रहते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसी स्थिति है या नहीं,फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करणपुर रेंज में बाघों और तेंदुओं की मौजूदगी भी है. ऐसे में अलग-अलग व्यवहार और शिकार की पद्धति वाले इन वन्यजीवों के बीच भोजन और विचरण क्षेत्र को लेकर प्रतिस्पर्धा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि वन विभाग इस पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है.
- पाड़े का शिकार कर चीते ने बढ़ाया ग्रामीणों का गुस्सा, राजस्थान में कूनो की ट्रैकिंग टीम पर डंडों से हमला
- कूनो से भागा CCB-4 चीता, राजस्थान से घूमते-टहलते पहुंचा फतेहगढ़, टीम रख रही पल-पल की खबर
कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर. थिरुकुराल ने शुक्रवार को राजस्थान में दो चीतों की मौजूदगी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि "दो चीते राजस्थान में हैं. यह पहला मौका है, जब करौली जिले के इतने नजदीक एक साथ दो चीते मौजूद हैं."