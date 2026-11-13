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घुमक्कड़ चीतों के कूनो में नहीं रुक रहे पैर, राजस्थान की छान रहे खाक, जंगल में बाघ और तेंदुआ

घुमक्कड़ चीतों के कूनो में नहीं रुक रहे पैर ( Getty Image )

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीते आए दिन बाहर घूमने निकल जाते हैं. कभी मध्य प्रदेश के जंगलों तो कभी राजस्थान के जंगलों की खाक छानते घूमते हैं. एक बार फिर चीतों का चंबल नदी पार कर राजस्थान पहुंचने का सिलसिला सामने आया है. इस बार कूनो नेशनल पार्क का नर चीता KOMG-4 मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान के करौली की करणपुर रेंज में पहुंच गया है. खास बात यह है कि करणपुर रेंज में पहले से मौजूद कूनो का एक अन्य नर चीता KGP-3 भी विचरण कर रहा है. यानी राजस्थान के एक ही वन क्षेत्र में अब कूनो के दो नर चीते मौजूद हैं.

चंबल नदी पार कर राजस्थान पहुंचे चीते