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200 KM का सफर तय कर राजस्थान पहुंची चीता, वापस लाकर कूनो ने मेहनत की बर्बाद

कूनो से सफर तय कर राजस्थान पहुंची चीता ( ETV Bharat )

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के जंगलों में पहुंच रहे चीतों की निगरानी वन विभाग के लिए चुनौती बनती जा रही है. इस बार कूनो की मादा चीता KGP-13 राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में पहुंच गई. यहां चीता बस्ती के नजदीक मुर्की इलाके में घूमती मिली. जहां वन विभाग की संयुक्त टीम ने पहले उसे सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन चीता की गतिविधियों को देखते हुए उसे ट्रैंकुलाइज करना पड़ा. इसके बाद उसे सुरक्षित पिंजरे में रखकर कूनो नेशनल पार्क लाया गया.

करीब 200 किमी की दूरी चीता ने की तय

बताया जा रहा है कि मादा चीता KGP-13 कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के धौलपुर जिले के जंगलों से होते हुए करौली और फिर भरतपुर जिले के बंध बारेठा वन क्षेत्र तक पहुंच गई थी. इस दौरान उसने करीब 194 से 200 किलोमीटर की दूरी तय की. चीता पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. बताया गया है कि बंध बारेठा क्षेत्र में कुछ दिन रहने के बाद चीता बयाना इलाके के मुर्की गांव के जंगलों में पहुंच गया. चीता को किया गया ट्रैंकुलाइज (ETV Bharat) कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, बोत्सवाना की मादा चीता ने दिया 4 बच्चों को जन्म बकरी के बच्चे को बनाया शिकार यहां बकरी के एक बच्चे को शिकार बनाया. इसके बाद राजस्थान वन विभाग और कूनो नेशनल पार्क की टीम अलर्ट हो गई. दोनों विभागों की संयुक्त टीम ने मुर्की इलाके में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. चीते को सुरक्षित पकड़ने के लिए उसे ट्रैंकुलाइज किया गया. इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर उसे सुरक्षित पिंजरे में रखा गया और कूनो नेशनल पार्क वापस लाया गया.