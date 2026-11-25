200 KM का सफर तय कर राजस्थान पहुंची चीता, वापस लाकर कूनो ने मेहनत की बर्बाद
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर मादा चीता पहुंची थी राजस्थान, ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग की टीम वापस लाई कूनो. रिपोर्ट-धीरज बालोठिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:53 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के जंगलों में पहुंच रहे चीतों की निगरानी वन विभाग के लिए चुनौती बनती जा रही है. इस बार कूनो की मादा चीता KGP-13 राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में पहुंच गई. यहां चीता बस्ती के नजदीक मुर्की इलाके में घूमती मिली. जहां वन विभाग की संयुक्त टीम ने पहले उसे सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन चीता की गतिविधियों को देखते हुए उसे ट्रैंकुलाइज करना पड़ा. इसके बाद उसे सुरक्षित पिंजरे में रखकर कूनो नेशनल पार्क लाया गया.
करीब 200 किमी की दूरी चीता ने की तय
बताया जा रहा है कि मादा चीता KGP-13 कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के धौलपुर जिले के जंगलों से होते हुए करौली और फिर भरतपुर जिले के बंध बारेठा वन क्षेत्र तक पहुंच गई थी. इस दौरान उसने करीब 194 से 200 किलोमीटर की दूरी तय की. चीता पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. बताया गया है कि बंध बारेठा क्षेत्र में कुछ दिन रहने के बाद चीता बयाना इलाके के मुर्की गांव के जंगलों में पहुंच गया.
बकरी के बच्चे को बनाया शिकार
यहां बकरी के एक बच्चे को शिकार बनाया. इसके बाद राजस्थान वन विभाग और कूनो नेशनल पार्क की टीम अलर्ट हो गई. दोनों विभागों की संयुक्त टीम ने मुर्की इलाके में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. चीते को सुरक्षित पकड़ने के लिए उसे ट्रैंकुलाइज किया गया. इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर उसे सुरक्षित पिंजरे में रखा गया और कूनो नेशनल पार्क वापस लाया गया.
दूसरी बार राजस्थान के बंध बारेठा पहुंचा KGP-13
खास बात यह है कि मादा चीता KGP-13 दूसरी बार राजस्थान के बंध बारेठा वन क्षेत्र तक पहुंची थी. इससे पहले भी वह कूनो से निकलकर राजस्थान के जंगलों में पहुंची थी और करीब 15 दिनों तक इस क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर घूमती रही थी. चीते की लगातार बदलती लोकेशन पर सैटेलाइट कॉलर के माध्यम से नजर रखी जा रही थी. वन विभाग की टीम उसकी गतिविधियों को लगातार ट्रैक कर रही थी. जैसे ही चीता आबादी वाले क्षेत्र के नजदीक पहुंचा, दोनों राज्यों की वन विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की.
चीता को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित लाया गया कूनो
वहीं, भारत में चीता पुनर्स्थापना परियोजना के तहत चीतों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है. इनमें से 43 चीतों का जन्म भारत में ही हुआ है. चीतों की बढ़ती आबादी के साथ उनका कूनो से बाहर निकलकर राजस्थान के जंगलों तक पहुंचना भी वन विभाग के लिए निगरानी और प्रबंधन का बड़ा विषय बनता जा रहा है. बुधवार को कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर एवं सीसीएफ उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि "राजस्थान के बयाना क्षेत्र में पहुंची मादा चीता KGP-13 को कूनो नेशनल पार्क और राजस्थान वन विभाग की संयुक्त टीम ने ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है.
चीता पूरी तरह स्वस्थ है और उसे सुरक्षित रखा गया है. सैटेलाइट कॉलर के माध्यम से उसकी लगातार निगरानी की जा रही थी. इसी निगरानी के आधार पर टीम ने समय रहते कार्रवाई की."