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कूनो में जन्मे चीतों का होगा नामकरण संस्कार, वंशावली से तय होगा दो डिजिट का नाम

मध्य प्रदेश में बनेगी चीतों की फैमिली ट्री, कूनो नेशनल पार्क ने नए जन्मे शावकों के नामकरण की तैयारी, चीता स्टीयरिंग कमेटी को भेजा प्रस्ताव.

KUNO NEW BORN CUBS NAMING
कूनो में जन्मे नए शावकों के नामकरण की तैयारी (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 3:57 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 4:36 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है. भारतीय मूल की मादा चीता के 4 शावकों को जन्म दिए जाने के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है. उधर चीतों के परिवार के नए सदस्यों के नामकरण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. हालांकि अब इन शावकों के नाम उनकी मां या दूसरे चीतों की तरह गामिनी, मुखी, ज्वाला, वीरा, अग्नि, वायु नहीं रखे जाएंगे, बल्कि अब नए सदस्यों की पहचान नए नंबरों से होगी.

नए सदस्यों के नामकरण टाइगर की तर्ज पर रखने जाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए कूनो प्रबंधन द्वारा चीता स्टीयरिंग कमेटी को प्रस्ताव भेजा गया है. रिटायर्ड अधिकारियों के मुताबिक नए नामकरण से चीतों की फैमिली ट्री बनाना आसान होती है.

Sheopur Kuno New Born Cubs Name
कूनो में चीतों का बढ़ रहा कुनबा (Getty Image)

मां के नाम के साथ मिलेगी पहचान

कूनो नेशनल पार्क से लगातार सुखद खबरें मिल रही हैं. कूनों में लगातार चीतों की संख्या बढ़ रही है, अब चीतों की संख्या बढ़कर 57 पहुंच गई है. इसके साथ ही चीतों के नए सदस्यों के नामकरण को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है. हालांकि पूर्व में लोगों से इनके नामकरण पर सुझाव मांगकर चीतों के नाम रखे गए थे, लेकिन अब संख्या बढ़ने के कारण इसके नाम टेक्नीकल रखे जाएंगे.

चीतों के नए सदस्य के नाम उनकी मां के नाम से जाने जाएंगे. इसके लिए कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि चीतों का नामकरण कूनो और उनकी मां और पार्क के पहले अक्षर को मिलाकर बनाया जाएगा. इसके आगे डबल डिजिट का नंबर होगा. यह संख्या 11 से शुरू होगी.

बदल जाएंगे चीतों के नाम

पहले चीतों के नाम के आगे सिंगल डिजिट में नंबर लिखे जा रहे थे, लेकिन अब उनके स्थान पर डबल डिजिट में नंबर होंगे. चार शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता केजीपी 2 का नाम भी बदल दिया जाएगा. चीतों के नाम के आगे की संख्या 11 से शुरू होगी. इस तरह केजीपी 2 का नाम बदलकर 12 हो सकता है. इसी तरह का नामकरण अब नए शावकों का होगा.

Kuno Cheetahs Family Tree Created
मां के नाम के साथ मिलेगी पहचान (Getty Image)

कूनो नेशनल पार्क से बाहर घूम रहे चीता का नाम भी पहले केपी 2 रखा गया था. फिलहाल यह राजस्थान सीमा के अंदर घूम रहा है. पिछले दिनों इसे राजस्थान के बारां जिले और फिर कोटा जिले में घूमते हुए देखा गया था. यह चीता भारत में जन्मे पहले बैच के शावकों में से एक है और इसलिए इसका नाम केपी यानी कूनो पार्क 2 रखा गया था. इसे नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा ने जन्म दिया था. अब इसकी उम्र करीबन ढाई साल की हो चुकी है. इसका भी नाम बदला जाएगा.

अब 37 हुई भारतीय चीतों की संख्या

कूनो नेशनल पार्क में भारत की जमीन पर पैदा होने वाले चीतों की संख्या बढ़ रही है. कूनो में 57 चीतों में से 37 भारतीय चीते हैं. इन्हें 7 मादा चीतों ने जन्म दिया है. इनमें सबसे ज्यादा मादा चीता ने 9 शावकों को जन्म दिया है. जबकि आशा और गामिनी 8-8 शावकों को जन्म दे चुकी हैं. जबकि मुखी 5, निर्वा 3 और वीरा का एक शावक कूनो में घूम रहा है.

रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी सुदेष वाघमारे कहते हैं कि "जिस तरह चीतों का कुनबा बढ़ रहा है. उसके हिसाब से उनका नामकरण होना बहुत जरूरी है. इससे उनकी पहचान करना आसान होगा और इसकी संख्या बढ़ने पर इनकी फैमिली ट्री बनाए रखना आसान होगा."

Last Updated : April 13, 2026 at 4:36 PM IST

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