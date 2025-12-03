ETV Bharat / state

जंगल जाने वाली है 'वीरा' की फैमिली, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मिलेगी चीतों को आजादी

अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में वीरा और उसके 2 शावकों को किया जाएगा आजाद. मोहन यादव करेंगे जंगल में आजाद.

veera her two cubs release forest
इंटरनेशनल चीता-डे पर वीरा और उसके दो शावक होंगे आजाद (Kuno National Park)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 10:22 PM IST

श्योपुर: मध्य प्रदेश में एक बार फिर चीते जंगल में रफ्तार नापने वाले हैं. कूनो नेशनल पार्क में रह रही मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर गुरुवार को आजादी का टिकट मिलने वाला है. इस मौके पर कूनो नेशनल पार्क भी अपने अंदाज में इंटरनेशनल चीता-डे मनाएगा. सीएम मोहन यादव इन चीतों को जंगल में छोड़ेंगे.

अब जंगल में टेरिटरी बनाएंगे वीरा और उसके शावक

श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि पुनर्रत्थापन के बाद चीतों का भारत में पहला घर है. 4 दिसंबर यानि गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है. कूनो प्रबंधन द्वारा गुरुवार को नेशनल पार्क में रह रही मादा चीता वीरा और उसके 10 महीने के 2 शावकों को खुले जंगल में आजाद छोड़ा जाएगा. अपनी आजादी के बाद ये चीते अब अपनी टेरिटरी बनायेंगे. इसकी जानकारी कूनो प्रबंधन द्वारा दी गई है.

INTERNATIONAL CHEETA DAY 04 DEC
जंगल में टेरिटरी बनाएंगे वीरा और उसके शावक (Kuno National Park)

सीएम मोहन यादव छोड़ेंगे जंगल में चीते

मध्य प्रदेश लायन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार "4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क आएंगे. यहां चीता दिवस के उपलक्ष्य में मादा चीता वीरा और उसके 10 महीने के 2 शावकों को कूनो नेशनल पार्क के परौंद फारेस्ट एरिया में आजाद करेंगे."

जारी रहेगी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग

परोंद वन क्षेत्र कूनो नेशनल पार्क के अंतर्गत एक ऐसा खास क्षेत्र है जहां चीतों की मौजूदगी पर्यटकों को चीता प्रोजेक्ट और इकोटूरिज्म से जुड़ने का बेहतरीन मौका देगा. इसी क्षेत्र में जब चीता वीरा और उसके दोनों शावकों को छोड़ा जाएगा तो तीनों चीतों पर विशेष रेडियो ट्रैकिंग के जरिए उनकी निगरानी की जाएगी साथ ही कुछ खास टीमें भी इन चीतों पर नजर रखेंगी. जिससे ये सुरक्षित रहें और जंगल के वातावरण में आसानी से घुल मिल पाएं.

CHEETAH PROJECT INDIA
सीएम मोहन यादव छोड़ेंगे जंगल में चीते (Kuno National Park)

फरवरी में दिया था वीरा ने दोनों शावकों को जन्म

चीता रिलीज के साथ सीएम मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क का आगामी वार्षिक कैलेंडर भी लॉन्च करेंगे. इसके साथ ही 'कूनो नेशनल पार्क में फ्री-रेंजिंग चीतों के क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए फील्ड मैनुअल' भी जारी करेंगे. बता दें की मादा चीता वीरा ने इसी साल फरवरी में दोनों शावकों को जन्म दिया था. अब वीरा अपने परिवार के साथ जंगल में आजादी से दौड़ने को तैयार है.

सफलता की ओर चीता प्रोजेक्ट

चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में 2022 में हुई थी, तब नामीबिया से लाए गए 8 विदेशी चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोड़ा गया था. इसके बाद पिछले 3 सालों में चीतों के सर्वाइवल ने इस प्रोजेक्ट को सफलता की श्रेणी में खड़ा कर दिया है. कूनो के साथ साथ अब गांधी सागर अभ्यारण्य भी चीतों का घर बन चुका है और वर्तमान में भारत में जीवित चीतों की संख्या 32 हो चुकी है.

