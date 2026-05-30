कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में 4 चीतों ने लगाई दौड़, जंगल में मस्ती करते वीडियो आया सामने
कूनो नेशनल पार्क में खुले जंगल में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 20. बाड़े में मौजूद हैं अभी 30 चीते. 24 घंटे लगातार निगरानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 11:10 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने शनिवार को 4 चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया है. इनमें 1 मादा चीता और 3 शावक शामिल हैं. खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले चीतों की संख्या में अब इजाफा हुआ है. खुले जंगल में घूम रहे चीतों की संख्या 16 से बढ़कर अब 20 हो गई है. खुले जंगल में चीतों की बढ़ती संख्या से अब उनका कूनो नेशनल पार्क से बाहर भटकना कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है. कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की.
कूनो पार्क में खुले जंगल में चीतों की संख्या पहुंची 20
कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले चीतों की संख्या 16 से बढ़कर 20 हो गई है. जिनमें 11 मादा चीता शामिल है. वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक मादा चीताओं की संख्या बढ़ने से नर चीताओं का कूनो नेशनल पार्क से बाहर भटकाव कम होगा. चीता अब कूनो नेशनल पार्क के अंदर अपनी सीमाओं को निर्धारित कर स्थाई रूप से रहना भी शुरू कर सकेंगे. पार्क प्रबंधन अब खुले जंगल में चीतों की वंश वृद्धि की रणनीति पर काम कर रहा है. उनका मुख्य उद्देश्य चीता आबादी की प्राकृतिक वृद्धि सुनिश्चित करना है.
सुरक्षित बाड़े में अभी मौजूद हैं 30 चीते
कूनो नेशनल पार्क में अब नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और भारत मूल के चीते भी मौजूद हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग देशों से लाए गए चीतों के प्राकृतिक मिलन से तैयार होने वाली पीढ़ी आनुवंशिक रूप से अधिक मजबूत होगी. वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में कुल 50 चीते मौजूद हैं. इनमें अब 4 चीतों को रिलीज करने के बाद खुले जंगल में विचरण कर रहे चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है. जबकि 30 चीते अभी सुरक्षित बाड़े में रखे गए हैं.
रेडियो कॉलर और टीमों के जरिए 24 घंटे लगातार निगरानी
कूनो राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने शनिवार को प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी कि मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को सफलतापूर्वक खुले जंगल में छोड़ दिया गया है. निरवा के साथ छोड़े गए 3 शावकों में 2 नर और 1 मादा शामिल हैं, जिनकी उम्र लगभग 13 महीने है. इन चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पालपुर पूर्वी रेंज स्थित अहेरा पर्यटन क्षेत्र में छोड़ा गया है.
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खुले जंगल में छोड़े गए चीतों की निगरानी रेडियो कॉलर और विशेषज्ञ फील्ड टीमों के जरिए 24 घंटे की जा रही है. वन विभाग का मानना है कि इससे वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण में चीतों की गतिविधियों को देखने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा. साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका को भी लाभ मिलने की संभावना है.