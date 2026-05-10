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कूनो नेशनल पार्क में मां के आंचल से निकल चीता शावकों की ट्रेनिंंग शुरू, देखें जंगल मस्ती का वीडियो

चीतों की नई पीढ़ी से आबाद हो रहा कूनो नेशनल पार्क. मदर्स डे पर कूनो पार्क प्रबंधन ने जारी किया शावकों की अठखेलियों वाला वीडियो.

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
मां के आंचल से निकल चीता शावकों की ट्रेनिंंग शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 7:49 PM IST

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श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क चीतों की नई पीढ़ी से आबाद हो रहा है. आजाद जंगल में कई चीते मध्य प्रदेश की सरहद लांघकर राजस्थान तक पहुंच रहे हैं तो वहीं कई शावक मां के आंचल से निकलने के बाद अठखेलियां करते नजर आ रहे हैं.

मां की ममता की छांव में शावक जंगल के माहौल में ढल रहे हैं या यूं कहें कि मादा चीता अपने बच्चों को जंगल के नियम से रूबरू कराकर ट्रेनिंग दे रही है. मदर्स डे पर कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने चीता शावकों की मां के साथ मस्ती का एक खूबसूरत वीडियो जारी किया है.

कूनो पार्क प्रबंधन ने जारी किया शावकों की अठखेलियों वाला वीडियो (ETV Bharat)

चीता शावकों की मस्ती और ट्रेनिंग का वीडियो

मदर्स डे पर रविवार को कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में मादा चीता और उनके शावकों की अठखेलियां और उनकी कहानी को सार्वजनिक किया गया है. कैसे चीता शावक धीरे-धीरे बड़े हो रहे है. मादा चीता कैसे अपने बच्चों की देखभाल कर रही है और उन्हें शिकार के साथ जंगल में रहने के हुनर सिखा रही है.

CHEETAHS GLIMPSE SURVIVAL IN INDIA
चीतों के भारत में सर्वाइव करने की झलक (ETV Bharat)

शावक भी एक दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. वहीं अपनी मां के साथ कई शावक पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं. मां की नजरें भी अपने बच्चों पर है. कभी मां की पीठ पर चढ़ते तो कभी आपस में लड़ते देखे जा सकते हैं.

CHEETAH CUBS FUN TRAINING VIDEO
चीता शावकों की पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

चीतों के भारत में सर्वाइव करने की झलक

कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन द्वारा जारी इस वीडियो में मादा चीताओं की ममता, संघर्ष, अनुकूल क्षमता और जंगल में उनके सफल जीवन की खूबसूरती को दिखाया गया है. कैसे मादा चीता अपने शावकों की देखभाल कर उन्हें जंगल के माहौल में ढाल रही हैं. इस वीडियो में इसकी एक झलक देखने को मिलती है.

CHEETAHS GLIMPSE SURVIVAL IN INDIA
कूनो के जंगल में चीता शावकों की मस्ती (ETV Bharat)

कूनो नेशनल पार्क में जन्मे शावक कई शावक अब बड़े भी हो चुके हैं और इनमें से भारत में जन्मी मादा चीता भी मां बन चुकी हैं. अब इन्हीं के शावक न केवल अठखेलियां कर रहे हैं बल्कि छोटे वन्य जीवों, पक्षियों पर झपट्टा भी मारते नजर आ रहे हैं. मां इन्हें शिकार करने की ट्रेनिंग दे रही है.

CHEETAH VIDEO RELEASED MOTHER DAY
चीतों की नई पीढ़ी से आबाद हो रहा कूनो नेशनल पार्क (ETV Bharat)

कूनो नेशनल पार्क में 54 चीतों का साम्राज्य

वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में कुल 54 चीतों का साम्राज्य है. जिसमें से 15 चीते खुले जंगल में आजाद घूम रहे हैं वहीं 39 चीते बड़े बाड़े में रह रहे हैं. इन शावकों को गर्मी से बचाने के लिए कूनो प्रबंधन ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं. शावकों को भारत की भीषण गर्मी से बचाने की कूनो नेशनल पार्क के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. वहीं मादा चीता भी अपने शावकों को गर्मी से भी बचाव करने का प्रयास करती नजर आती हैं.

'मादा चीताओं के योगदान को सम्मान'

कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन के डीएफओ आर थिरुकुराल ने इस अवसर पर फील्ड स्टाफ, पशु चिकित्सकों और वन अधिकारियों की मेहनत को भी सराहा है. उन्होंने बताया, "मदर्स डे पर इस वीडियो का जारी करने का उद्देश्य भारत में चीतों की नई पीढ़ी को स्थापित करने में मादा चीताओं के योगदान को सम्मान देना है.

CHEETAH CUBS FUN TRAINING VIDEO
चीता शावकों की मस्ती और ट्रेनिंग (ETV Bharat)

देश में चीता प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण उपलब्धि भी माना जा रहा है, ऐसे में कूनो नेशनल पार्क में जन्मे सभी शावक कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. इस वीडियो में बताया गया है. चीता शावकों को गर्मी से बचाने के लिए सभी तरह के प्रयास पार्क में किए गए हैं और पार्क प्रबंधन की टीम उन पर लगातार नजर बनाए हुए है."

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