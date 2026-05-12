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कूनो से आई बुरी खबर, 4 चीता शावकों की मौत, आंशिक रूप से खाए गए शव

कूनो नेशनल पार्क में मंगलवार सुबह 4 चीता शावकों की हुई मौत, 11 अप्रैल को मादा चीता KGP12 ने दिए थे 4 शावकों को जन्म.

KUNO 4 CHEETAH CUBS DIED
4 चीता शावकों की मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:51 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर दुखद और चिंताजनक खबर सामने आई है. कूनो में मादा चीता KGP12 के चार शावकों की मौत हो गई है. इस घटना के बाद वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ा झटका लगा है. चीता प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा द्वारा मंगलवार की शाम करीब 5 बजे एक प्रेस नोट जारी कर जानकारी को साझा किया गया है. उन्होंने बताया कि मंगलबार सुबह करीब 6.30 मॉनिटरिंग टीम को श्योपुर टेरिटोरियल डिवीजन के पास चारों शावकों के शव मिले हैं. बताया गया है कि शावकों के शव आंशिक रूप से खाए गए हैं. जिससे शुरुआती तौर पर यह मामला किसी जंगली जानवर के शिकार का माना जा रहा है.

12 मई को 4 चीता शावकों की मौत

जानकारी के मुताबिक इन शावकों का जन्म 11 अप्रैल 2026 को हुआ था. मादा चीता KGP12 ने इन चार शावकों को जन्म दिया था. सोमवार की शाम 11 मई तक चारों शावक जीवित देखे गए थे, लेकिन दूसरे दिन 12 मई की सुबह अचानक उनकी मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है. मादा चीता KGP12 पूरी तरह से सुरक्षित एवं स्वस्थ है. वन विभाग की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है. इस खबर के बाद कूनो प्रबंधन ने पूरे इलाके में मॉनिटरिंग बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दी है.

KUNO NATIONAL PARK BAD NEWS
कूनो नेशनल पार्क ने जारी किया प्रेस नोट (Kuno National Park)

एमपी चीतों की संख्या घटकर हुई 53

बताते चलें कूनो नेशनल पार्क देश की महत्वाकांक्षी चीता परियोजना का सबसे बड़ा केंद्र है. वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में कुल 54 चीते मौजूद हैं, जिनमें 33 भारत में जन्मे चीते शामिल हैं. वहीं गांधी सागर अभयारण्य में 3 चीते हैं. इस तरह एमपी टोटल 57 चीते थे. मंगलवार को 4 शावकों की मौत के बाद अब मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या घटकर 53 हो गई है, जबकि कूनो में यह संख्या 50 हो गई है.

CHEETAH CUBS BODIES PARTIALLY EATEN
मादा चीता के साथ शावक (Kuno National Park)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

चीता परियोजना को लेकर लगातार निगरानी और सुरक्षा के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन 4 शावकों की एक साथ मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वन विभाग की विस्तृत जांच पर टिकी हुई है. वहीं वन विभाग का कहना है कि बाकी सभी चीते स्वस्थ हैं और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है. शावकों की मौत को लेकर डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया कि "शावकों की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. फिलहाल विशेषज्ञों की टीम हर पहलू से मामले की जांच कर रही है."

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