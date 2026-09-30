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पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे कूनो नेशनल पार्क के गेट, चीता सफारी के लिए टूरिस्ट तैयार

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में चीतों के दीदार का मौका अब सैलानियों को मिलने वाला है. 1 अक्टूबर से कूनो नेशनल पार्क के दरवाजे फिर पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं. सैलानियों के स्वागत के लिए प्रबंधन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है. चीता सफारी के चलते प्रबंधन को इस बार पिछले साल की तुलना में दोगुने सैलानियों के आने की उम्मीद है. इस बार पर्यटकों के लिए कूनो के जंगल में 16 चीते घूमते नजर आयेंगे. ऐसे में चीता सफारी करने वाले सैलानियों को चीते आसानी से देखने को मिल सकते हैं.

कूनो नेशनल पार्क में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. पिछले कुछ वर्षों में कूनो आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. गत वर्ष अक्टूबर में नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद लगभग 9 हजार से ज्यादा सैलानी कूनो पहुंचे थे, जो 2023 के मुकाबले लगभग तीन गुना थे. ऐसे में कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन इस बार जब चीते खुले जंगल में होंगे तो पर्यटकों की संख्या 20 हजार से ऊपर जाने की उम्मीद है.

पिछले साल 9 हजार से ज्यादा सैलानी पहुंचे (Photo Credit : Kuno National Park)

'कूनो प्रबंधन ने पहले से शुरू की तैयारियां'

वन विभाग के सीसीएफ और कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य के निदेशक उत्तम शर्मा ने बताया, "जब पर्यटक ज्यादा आएंगे तो सुविधाओं में भी इजाफा होगा और इस बात को समझते हुए कूनो प्रबंधन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं. एक अक्टूबर से कूनो का पर्यटन क्षेत्र खुल जाएगा, जिससे चीता सफारी का लोग आनंद उठा सकेंगे."

चीता सफारी के लिए टूरिस्ट तैयार (Photo Credit : Kuno National Park)

'जिप्सी-गाइडों की संख्या बढ़ाई गई'

निदेशक उत्तम शर्मा के मुताबिक, "बढ़ते पर्यटन और पर्यटकों के लिहाज से चीता सफारी बुकिंग में अच्छी बढ़ोतरी होगी. इसलिए प्रबंधन ने जिप्सी और गाइड्स की संख्या बढ़ा दी है. इसके साथ ही एक अतिरिक्त टिकट काउंटर भी बनवाया जा रहा है जो अगले 2 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा. ये नया टिकट काउंटर श्योपुर जिला मुख्यालय पर कूनो की मुख्य एंट्री पर होगा. इसके साथ ही प्रबंधन द्वारा कूनो के टिकटोली से प्रवेश लेने वाले सैलानियों के लिए भी टिकटोली में पर्यटक सुविधा केंद्र भी तैयार कराया जा रहा है."

चीतों की बसाहट से कूनो का रूख कर रहे सैलानी

कुछ वर्षों पहले कूनो पर्यटकों से वीरान था, साल भर में बमुश्किल 800 पर्यटक पहुंचते थे लेकिन 2022 में जब कूनो की धरती पर चीतों की बसाहट हुई तो पर्यटन में भी उछाल आया. साल 2023-24 में कूनो आने वाले पर्यटको की संख्या बढ़कर लगभग 3221 हो गई. वहीं 2024-25 में 9117 सैलानी कूनो पहुंचे. ऐसे में इस बार संख्या 20 हजार के आसपास जा सकती है. वही पिछले वर्षों में देखें तो 2019-20 में 804, 2020-21 में 903, 2021-22 में 1457 पर्यटक ही कूनो घूमने पहुंचे थे. ऐसे में चीतों की एंट्री के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है.