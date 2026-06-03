ETV Bharat / state

कूनो में जन्मी मादा चीता मिली घायल, हादसा या हमला, जंगल में क्या हुआ! जांच जारी

कूनो के खुले जंगल में घूम रही मादा चीता मुरैना के पहाड़गढ़ में घायल अवस्था में मिली, वन विभाग और कूनो प्रबंधन में मचा हड़कंप.

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
घायल अवस्था में मिली मादा चीता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 3:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से एक बड़ी खबर सामने आई है. कूनो में जन्मी युवा मादा चीता KGP11 मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके में घायल अवस्था में मिली है. चीते के घायल होने की सूचना मिलते ही वन विभाग और कूनो प्रबंधन में हड़कंप मच गया. ट्रैकिंग टीम की सूचना पर पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे उपचार के लिए पालपुर स्थित पशु चिकित्सा केंद्र लाया गया. फिलहाल चीते का इलाज जारी है और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है.

कूनो में जन्मी चीता मिली घायल हालत में
कूनो नेशनल पार्क में जन्मी 27 महीने की मादा चीता KGP11 एक जून को मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र के पास घायल अवस्था में मिली. नियमित मॉनिटरिंग के दौरान ट्रैकिंग टीम को चीते की गतिविधियां असामान्य दिखाई दीं, जिसके बाद टीम ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही कूनो की पशु चिकित्सा टीम और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और चीते का स्वास्थ्य परीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया.

कूनो में जन्मा 27 महीने का चीता घायल (ETV Bharat)

अस्पताल में चीते का इलाज जारी, हालत स्थिर
घायल चीते को पालपुर स्थित पशु चिकित्सा केंद्र लाया गया है, जहां उसे क्वारंटाइन मोबा में रखा गया है. विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है. डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों के अनुसार, चीता उपचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है और उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. सुरक्षा के मद्देनजर उसे अन्य वन्यजीवों से अलग रखा गया है, ताकि उपचार के दौरान किसी प्रकार का संक्रमण या अतिरिक्त खतरा उत्पन्न न हो.

मार्च 2025 में खुले जंगल में छोड़ा था चीते को
बताया जा रहा है कि KGP11 उन चीतों में शामिल है जिनका जन्म भारत में कूनो नेशनल पार्क में हुआ था. मार्च 2025 में उसे खुले जंगल में छोड़ा गया था ताकि वह प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके. कूनो में चीता पुनर्स्थापन परियोजना के तहत जन्मे शावकों को चरणबद्ध तरीके से जंगल में छोड़ा जा रहा है. ऐसे में इस युवा चीते के घायल मिलने की घटना ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है.

rescue from Pahargarh morena
कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने दी चीते के घायल होने की जानकारी (ETV Bharat)

कैसे घायल हुआ चीता! जांच जारी
हालांकि कूनो प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कूनो नेशनल पार्क में मौजूद अन्य सभी चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. रेडियो कॉलर और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से हर चीते की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है. अधिकारियों का कहना है कि KGP11 के घायल होने के कारणों की भी जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

CHEETAH rescue from PAHARGARH MORENA
मुरैना के पहाड़गढ़ से चीते का रेस्क्यू (ETV Bharat)

कूनो नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर थिरुकुरल ने बताया, ''कूनो नेशनल पार्क में जन्मी 27 माह की मादा चीता KGP11 मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में घायल अवस्था में पाई गई. ट्रैकिंग टीम द्वारा सूचना मिलने के तुरंत बाद कूनो की पशु चिकित्सा टीम मौके पर पहुंची और चीते का स्वास्थ्य परीक्षण किया. वर्तमान में KGP11 को पालपुर स्थित पशु चिकित्सा केंद्र में लाकर निगरानी में रखा गया है तथा क्वारंटीन बाड़े में उसका उपचार जारी है.''

नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए थे चीते
कूनो राष्ट्रीय उद्यान देश की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना का केंद्र है. यहां नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के साथ भारत में जन्मे शावकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में KGP11 का घायल होना चिंता का विषय जरूर है, लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते उसे चिकित्सकीय देखरेख में ले लिया गया और उसका उपचार जारी है.

TAGGED:

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
CHEETAH KGP11 FOUND INJURED
CHEETAH RESCUE PAHARGARH MORENA
MADHYA PRADESH CHEETAH PROJECT
FEMALE CHEETAH KGP11 INJURED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.