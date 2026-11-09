ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी से नाराज कूनो डायरेक्टर, लंबा-चौड़ा पोस्ट लिख साधा सरकार पर निशाना

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में बीते दिनों छर्रे लगने से हुए चीता शावक की मौत के बाद मामला गरमाया हुआ था. आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने चीतों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े किए थे. वहीं अब कूनो के फील्ड डायरे्टर व आईएफएस अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा सरकार की तबादला नीति से नाराज नजर आ रहे हैं. उन्होंने सरकार की प्रशासनिक नीति को लेकर सवाल उठाए हैं. कूनो डायरेक्टर ने 2 पन्नों का नोट सोशल मीडिया पर डाला है. जिसमें नीतियों से नाराज डायरेक्टर ने समय न मिलने की बात कही है.

उत्तम शर्मा ने अपने लेख में कार्यकाल के तीन अलग-अलग चरणों का उल्लेख किया है. उन्होंने लिखा कि एक साल से कम समय मिलने पर अधिकारी व्यवस्था को पूरी तरह समझ भी नहीं पाता और सिस्टम पहले की तरह अधीनस्थ अधिकारियों के प्रभाव में चलता रहता है. एक से दो साल के बीच अधिकारी व्यवस्था को समझकर अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कामकाज शुरू कर पाता है. वहीं, दो साल से अधिक का कार्यकाल मिलने पर नवाचार और संस्थागत सुधारों को जमीन पर उतारने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

कूनो डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. जहां वैल्यू ऑफ टेन्योर-कैन अ ब्यूरोक्रेट चेंज द सिस्टम...शीर्षक वाले लेख में उन्होंने सवाल उटाते हुए लिखा कि जब अधिकारियों को अपने कार्यकाल की अवधि तय करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो उनसे व्यवस्था में बड़े बदलावों की उम्मीद कैसे की जा सकती है.

उत्तम शर्मा ने लिखा कि मौजूदा नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारियों को हमेशा यह स्वतंत्रता नहीं होती कि वे अपना कार्यकाल कितने समय तक जारी रखेंगे, यह खुद तय कर सकें. तबादले और पदस्थापन अक्सर उनके नियंत्रण से बाहर होते हैं. यही वजह है कि लगातार छोटे कार्यकाल अधिकारियों की कार्यक्षमता और सुधार करने की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं.

कूनो डायरेक्टर का सोशल मीडिया पोस्ट (ETV Bharat)

बड़े-बड़े ऐलान करने वाले अधिकारियों पर भी तंज

कूनो डायरेक्टर ने कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर भी कटाक्ष किया है. उन्होंने लिखा कि कुछ अधिकारी जानते हैं कि उनका कार्यकाल छोटा हो सकता है, इसलिए शुरुआत बड़े ऐलानों, महत्वाकांक्षी वादों और क्रांतिकारी भाषणों से करते हैं, लेकिन जब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने और परिणाम देने की बारी आती है, तब तक उनका तबादला हो चुका होता है. इसके बाद अधूरे कामों की जिम्मेदारी अपनी कार्ययोजना की कमियों के बजाय समय से पहले हुए तबादले पर डाल दी जाती है.

सिविल सेवा में आने वाला युवा अधिकारी शुरुआत में व्यवस्था बदलने का सपना लेकर आता है. वह गलतियों को सुधारना और जनता के लिए बेहतर प्रशासन देना चाहता है, लेकिन बार-बार तबादलों के चलते धीरे-धीरे उसका आदर्शवाद व्यावहारिकता में बदलने लगता है. अधिकारी व्यवस्था को बदलने के बजाय उसे किसी तरह सुचारु रूप से चलाने पर ध्यान देने लगता है. ऐसे में सवाल यह है कि प्रशासनिक सुधारों के दावों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आखिर कितना समय दिया जा रहा है.

49 माह में 10 चीते व 19 शावकों की मौत

70 साल बाद चीते बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया. इसी के तहत 17 सितंबर 2022 को सबसे पहले नामीबिया से 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाए गए. यही वजह है कि सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2026 तक के कुल 49 महीने हो गए हैं. इसमें 29 चीते विदेश से लाए गए और 58 चीता शावक भारत में पैदा हुए, लेकिन इन 49 महीनों में 10 विदेशी चीते और 19 भारतीय शावकों की मौत हो भी हो गई है. हालांकि मौतों के अलग-अलग कारण रहे हैं, लेकिन केएनजी-22 की शिकारियों की गोली से मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.