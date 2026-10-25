घर के बाहर बंधे बछड़ों पर चीतों का हमला, बगल में सो रहे दंपति ने भागकर बचाई जान
श्योपुर में गांव में चीता की दस्तक, घर के बाहर बंधे दो बछड़ों को बनाया शिकार, पीड़ित ने मुआवजा और सुरक्षा की मांग की. धीरज बालोठिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:52 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र के आसपास बसे गांवों में वन्यजीवों की आवाजाही से ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है. कराहल क्षेत्र के बमोरी गांव में रविवार की सुबह चीतों ने एक घर की टापरी में घुसकर दो बछड़ों को मार डाला. घटना के समय पशुपालक सोमला वीर सिंह अपनी पत्नी के साथ टापरी में खटिया पर सो रहे थे. बछड़े भी खटिया के पास ही बंधे हुए थे. अचानक चीतों के हमले से घबराए दंपति ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई. घटना के बाद अब गांव में दहशत का माहौल है. चीतों द्वारा बछड़ों द्वारा किया का रहे शिकार ग्रामीण ने अपने मोबाइल कैमरे में घटना को कैद कर लिया है.
ग्राम पंचायत लहरौनी के बमोरी गांव में रविवार की सुबह चीतों ने घर के आंगन में बनी टापरी में घुस गया. वहां बंधे गाय के दो बछड़ों पर हमला कर दिया. इसी दौरान पास में सो रहे सोमला वीर सिंह और उनकी पत्नी की नींद खुल गई. सामने चीतों को देखकर दंपति घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भाग गया. हमले में दोनों बछड़ों की मौत हो गई.
पीड़ित ने मुआवजा और सुरक्षा की मांग की
घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना देकर गांव के आसपास खेतों में चीतों की निगरानी रखने की मांग की है. इसके अलावा हमले में मारे गए बछड़ों के नुकसान का आकलन कर पीड़ित पशुपालक को नियम अनुसार मुआवजा देने की मांग की है.
पशुपालक सोमला वीर सिंह ने बताया कि "मैं और मेरी पत्नी टपरिया में सो रहे थे. सुबह के वक्त जब बछड़ों की आवाज सुनी तो उजाला किया. टॉर्च की रोशनी में देखा तो दो चीते बछड़ों को मारकर खा रहे था. मैं और मेरी पत्नी मौके से जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर भागे. अगर जरा सी चूक हो जाती तो चीते हमला भी कर सकते थे. प्रशासन से मांग है कि उचित मुआवजा दिलाया जाए और चीतों की निगरानी की जाए किसानों में भय का माहौल है." वहीं इस संबंध में कूनो नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर व डीएफओ आर थिरूकुरल से इस संबंध के बारे में जानना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया.
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खेतों में सिंचाई के लिए जाने वाले किसानों की चिंता बढ़ी
ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में किसान फसलों की सिंचाई के लिए रात में खेतों पर जाते हैं. गांव के आसपास चीतों की मौजूदगी के कारण उन्हें रास्ते में चीतों के सामना होने का डर भी सता रहा है.ग्रामीणों का कहना है कि घरों के आसपास चीतों की आवाजाही लोगों की सुरक्षा के लिए हाथ से चिंता का विषय है.और वन विभाग को इस पूरे मामले में ध्यान देने की जरूरत है.