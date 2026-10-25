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घर के बाहर बंधे बछड़ों पर चीतों का हमला, बगल में सो रहे दंपति ने भागकर बचाई जान

घर के बाहर बंधे बछड़ों पर चीतों का हमला ( Getty Image )

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र के आसपास बसे गांवों में वन्यजीवों की आवाजाही से ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है. कराहल क्षेत्र के बमोरी गांव में रविवार की सुबह चीतों ने एक घर की टापरी में घुसकर दो बछड़ों को मार डाला. घटना के समय पशुपालक सोमला वीर सिंह अपनी पत्नी के साथ टापरी में खटिया पर सो रहे थे. बछड़े भी खटिया के पास ही बंधे हुए थे. अचानक चीतों के हमले से घबराए दंपति ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई. घटना के बाद अब गांव में दहशत का माहौल है. चीतों द्वारा बछड़ों द्वारा किया का रहे शिकार ग्रामीण ने अपने मोबाइल कैमरे में घटना को कैद कर लिया है.

ग्राम पंचायत लहरौनी के बमोरी गांव में रविवार की सुबह चीतों ने घर के आंगन में बनी टापरी में घुस गया. वहां बंधे गाय के दो बछड़ों पर हमला कर दिया. इसी दौरान पास में सो रहे सोमला वीर सिंह और उनकी पत्नी की नींद खुल गई. सामने चीतों को देखकर दंपति घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भाग गया. हमले में दोनों बछड़ों की मौत हो गई.