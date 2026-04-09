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एक दिन में 60 गोवंश चट कर रहे चीते, शिकार से साधू-संतों में उबाल, सरकार से सुरक्षा की मांग

कूनो नेशनल पार्क के चीते चीतल को छोड़कर गोवंश का कर रहे शिकार, हजारों संतों ने किया विरोध, सरकार से की गौ रक्षा की मांग.

Saints protest cheetahs hunting
गौवंश के शिकार से संतों में गुस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 5:19 PM IST

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श्योपुर: चीता प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका और नामीबिया से आए चीते अब भारत की धरती पर रच-बस गए हैं. यहां के जंगल, नदी, पहाड़ और खेत व रिहायशी इलाका इन्हें खूब पसंद आ रहा है. चीते कूनो नेशनल पार्क की सीमा को लांघकर दूसरे जिले और दूसरे राज्यों में पहुंच रहे हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि कूनो नेशनल पार्क के चीते चीतल का शिकार न करते हुए गोवंश और अन्य पालतू जानवरों का शिकार कर अपना पेट भर रहे हैं.

गोवंश के शिकार से संतों में नाराजगी
सबसे ज्यादा यह गोवंशों का शिकार कर रहे हैं. इससे अब लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. ऊमरी कलां गांव के कैम खो आश्रम पर श्रीमद्भागवत कथा महायज्ञ के अंतर्गत हजारों की संख्या में संतों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. संतों ने कूनो नेशनल पार्क के चीतों द्वारा गौवंशों के शिकार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार से गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग की है.

संतों ने की गौवंशों की सुरक्षा की मांग (ETV Bharat)

कूनो से निकल राजस्थान तक पहुंचे चीते
श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर निकले 12 चीते खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं. 6 चीते कूनो नेशनल पार्क की सीमा लांघकर दूसरे जिले ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और राजस्थान के बारां तक पहुंच गए हैं. यह चीते कूनो नेशनल पार्क में न रहते हुए खुले आसमान यानी खेतों और रिहायशी इलाके में घूम रहे हैं. चीतल का शिकार न करते हुए यह चीते गोवंशों का शिकार कर रहे हैं. इससे लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है.

गोवंश की सुरक्षा के लिए कदम उठाए सरकार
ऊमरी कलां गांव के कैम खो आश्रम पर श्रीमद्भागवत कथा महायज्ञ के दौरान हजारों संतों के बीच चीता द्वारा किए जा रहे गौवंशों के शिकार का मुद्दा लोगों के द्वारा उठाया गया. इस पर संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है और उन्होंने सरकार से प्रभावी कदम उठाने की बात कही है. संत मुरारीलाल लाल शास्त्री ने बताया कि, ''श्री श्री 1008 बालक दास जी महाराज ने संत सम्मलेन इसीलिए बुलाया. इसका मुख्य कारण सभी संत एकत्रित होकर गौमाता के लिए खड़े हों. प्रतिदिन गोवंशों की हत्या हो रही है. गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए यही हमारी मुख्य मांग है.''

संत बालक दास जी महाराज ने बताया कि, ''शासन-प्रशासन से निवेदन है कि गौवंश की हानि हो रही है. गौवंश की रक्षा होनी चाहिए. कूनो नेशनल पार्क में शासन द्वारा चीतों को छोड़ रखा है. वह प्रतिदिन 50-60 गोवंशों को निशाना बना रहे हैं. पूरे क्षेत्र में गोवंशों की हत्या हो रही है. शासन प्रशासन से मांग है कि इनकी सुरक्षा बनाए रखें.''

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