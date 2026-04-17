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कूनो से निकली चीता वीरा लाड़ले के साथ राजस्थान घूमकर पहुंची श्योपुर, खेतों में धमाचौकड़ी

कूनो से बाहर निकली मादा चीता वीरा शावक संग राजस्थान से लौटकर श्योपुर पहुंच गई है. ग्रामीणों ने दोनों चीतों को देखा तो दहशत फैल गई. वीरा अपने शावक के साथ कूनो नेशनल पार्क के आसपास घूम रही है. वीरा अपने शावक के साथ कोर एरिया और बफर जोन से बाहर मूवमेंट कर रही है. इससे अब वन विभाग और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है. चीता वीरा एक दिन पहले यानि गुरुवार को सवाई माधोपुर जिले में ट्रेस की गई थी. अब वह श्योपुर जिले के मेवाड़ा गांव के खेतों नजर आई है.

श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन चीतों की चालाकी से परेशान है. कई माह से चीते लगातार अपनी सरहद पार कर स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं. इनकी लोकेशन श्योपुर के आसपास के जिलों के अलावा राजस्थान के कोटा, बारां और सवाई माधोपुर तक पाई जा रही है. कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन इन्हें किसी प्रकार काबू में कर वापस लाता है लेकिन इसी बीच कोई अन्य चीता कूनो को लांघकर बाहर की सैर करने लग जाता है.

चीता KP-3 का मूवमेंट अभी राजस्थान में

इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP-3 का मूवमेंट अभी राजस्थान सीमा के खातोली क्षेत्र में बना हुआ है. ये चीता भीषण गर्मी में नदी का सहारा लिएहैं. वन विभाग की ट्रैकिंग टीम लगातार वीरा और उसके शावक की निगरानी कर रही है. टीम द्वारा उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

डीएफओ आर. थीरुकुरल ने बताया "चीतों का पार्क से बाहर निकलना असामान्य नहीं है, लेकिन सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है. जरूरत पड़ने पर वीरा और उसके शावक को ट्रेंकुलाइज कर वापस कूनो लाया जाएगा. वन विभाग अलर्ट मोड पर है और आसपास के ग्रामीणों से सतर्क रहने तथा चीतों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है."

चीता KP-2 और KP-3 को भाया राजस्थान

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक "कूनो नेशनल पार्क से निकले भारतीय चीता KP-2 चीता और KP-3 चीता लगातार राजस्थान की सीमा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. राजस्थान की वन विभाग की टीम के साथ कूनो नेशनल पार्क की टीम भी लगातार दोनों चीतों की मॉनिटरिंग भी कर रही हैं. कूनो नेशनल पार्क की टीमें अलग-अलग शिफ्ट में लगातार चीतों की मॉनिटरिंग कर रही हैं. राजस्थान की सीमा कूनो नेशनल पार्क के समीप होने के कारण चीता भटककर वहां पहुंच रहे हैं."