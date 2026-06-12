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चीतों पर बाज नजर रखने वाले जर्मन शेफर्ड डॉग की मौत, लाखों लुटाकर ईलू को लाए थे कूनो

श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में डॉग की मौत, चीतों की निगरानी के लिए किया गया था तैनात, वन विभाग ने की मौत की पुष्टि.

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK DOG DIED
चीतों पर बाज नजर रखने वाले जर्मन शेफर्ड डॉग की संदिग्ध मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 1:39 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 1:53 PM IST

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श्योपुर: मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क जो देश में चीता पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है. चीतों की शिफ्टिंग और शावकों के जन्म के साथ कूनो चीतों की मौत को लेकर भी सुर्खियों में रहता है. पहले चीतों और शावकों की मौत ने सवाल खड़े किए, अब एक नया मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड डॉग की मौत हो गई है. शुक्रवार को कूनो नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर ने इस मामले की पुष्टि की है.

यह कोई साधारण डॉग नहीं था, बल्कि चीता परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था. जंगल में चीतों की हरकत पर नजर रखने में वन विभाग की मदद करना, उस डॉग की जिम्मेदारी थी. अब उसकी अचानक हुई मौत ने कूनो की सुरक्षा निगरानी व्यवस्था और प्रबंधन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

कूनो में तैनात डॉग की मौत, प्रशिक्षण में खर्च हुए थे लाखों

दरअसल, वर्ष 2022 में चीता परियोजना के तहत जर्मन शेफर्ड नस्ल के इस प्रशिक्षित डॉग को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था. हरियाणा के पंचकूला में विशेष प्रशिक्षण के बाद उसे कूनो नेशनल पार्क में तैनात किया गया था. वन विभाग के अनुसार डॉग की मौत हो गई है और उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया है. जानकारी के मुताबिक इस डॉग को प्रशिक्षित करने और उसकी तैनाती पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे. करीब 2 लाख रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया, यह डॉग चीता परियोजना की निगरानी टीम का अहम हिस्सा था. ऐसे में उसकी मौत केवल एक जानवर की मौत नहीं, बल्कि परियोजना के एक महत्वपूर्ण संसाधन का नुकसान भी मानी जा रही है.

वन विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

कहा यह भी जा रहा है कि डॉग के किसी वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है. जबकि वन विभाग के अधिकारी प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की संभावना जाता रहे हैं, पोस्टमार्टम कराया गया है. अंतिम कारण रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. इस मामले में कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ एवं डिप्टी डायरेक्टर आर थिरुकुरल ने शुक्रवार को बताया कि "बुधवार की शाम कूनो नेशनल पार्क के ट्रैकिंग डॉग की मौत हुई है. गुरुवार को उसका पोस्टमार्टम कराया गया है. फिलहाल उसकी मौत कैसे हुई है. यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा.य

Last Updated : June 12, 2026 at 1:53 PM IST

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