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राजस्थान के जंगलों की सैर के बाद कूनो लौट रहा चीता KP-3, 2 महीने में नाप दिया 300 किलोमीटर जंगल

राजस्थान के जंगलों से मस्ती कर वापस कूनो लौट रहा KP-3 चीता. गुना से होते हुए राजगढ़ में पेड़ के नीचे आराम करते दिखा.

CHEETAH KP 3 REACHED RAJGARH
राजस्थान से गुना होते हुए राजगढ़ पहुंचा चीता KP-3 (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 6:10 PM IST

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श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता राजस्थान की सीमा को लांघते हुए अब मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंच गया है. चीता ने करीब 2 महीने से अधिक समय में करीब 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की है. इस चीता की शनिवार को लोकेशन राजगढ़ के बड़िया क्षेत्र स्थित महादेव मंदिर के पास देखी गई है. कूनो नेशनल पार्क की टीम चीता KP-3 की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए उसके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है.

राजगढ़ में आराम फरमाते दिखा KP-3 चीता

श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकला भारतीय मूल का चीता KP-3 अब राजगढ़ की सीमा में पहुंच चुका है. तेज धूप होने के कारण पेड़ के नीचे आराम करता हुआ दिखाई दे रहा है. कूनो नेशनल पार्क की टीम के साथ अब राजगढ़ की वन विभाग की टीम भी कॉलर आईडी के माध्यम से उसकी लोकेशन को लगातार ट्रेस कर रही है. चीते के मूवमेंट को देख राजगढ़ के ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है.

चीता KP-3 ने 2 महीने में नाप दिया 300 किलोमीटर जंगल (ETV Bharat)

2 महीने में किया 300 किलोमीटर का सफर

वन विभाग की टीम के मुताबिक चीता KP-3 कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के बारां जिले और झालावाड़ जिले के जंगलों को नापता हुआ गुना पहुंचा और यहां की सीमा को लांघकर अब राजगढ़ पहुंचा है. कूनो नेशनल पार्क और वन विभाग की टीम कॉलर आईडी के जरिए चीते की हर गतिविधि पर नजर रख रही है. चीते के खान-पान का भी ध्यान रख रही है.

KUNO NATIONAL PARK CHEETAH KP 3
राजगढ़ में पेड़ के नीचे आराम फरमाते दिखा KP-3 चीता (ETV Bharat)

नामीबिया मादा चीता आशा का है शावक

यह चीता नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा का शावक है. आशा चीता ने 3 जनवरी 2024 को 3 शावकों को जन्म दिया था जिसमें KP-3 भी शामिल है. भारतीय मूल के चीते को देखने के लिए ग्रामीणों में जितनी उत्सुकता है उतना ही डर भी बना हुआ है. ग्रामीणों ने चीते को राजगढ़ की सीमा में पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा और वीडिया बनाए हैं. ग्रामीण चीता के मूवमेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी कर रहे हैं.

ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया, "चीता KP-3 दिन भर पेड़ों के नीचे आराम करता है और उसके बाद रात होते ही सफर पर निकल पड़ता है. चीता आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करता है लेकिन सतर्क रहने की जरुरत है और ग्रामीणों को रात में घरों से नहीं निकलने की हिदायत दी है. कभी कभी लोग आक्रोश में आकर जंगली जानवरों पर हमला भी कर देते हैं, ऐसे में जानवर भी इंसानों पर हमला कर देते हैं."

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CHEETAH REACHED RAJGARH FROM GUNA
CHEETAH RETURN MP AFTER RAJASTHAN
CHEETAH COVERED 300 KILOMETER
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CHEETAH KP 3 REACHED RAJGARH

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