ETV Bharat / state

कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KTS-1 शिवपुरी के मोहिनी बांध क्षेत्र में पहुंचा

चीता KTS-1 शिवपुरी के नरवर क्षेत्र में गुरुवार की सुबह पहुंच गया. यह चीता मोहिनी बांध क्षेत्र के आसपास दिखाई दिया है. ग्रामीणों ने चीते को बस्ती और सड़क किनारे घूमते हुए देखा है. जिसके बाद इलाके में अपनातफरी का माहौल देखने को मिला. कई लोगों ने दूर से इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. कूनो नेशनल पार्क की टीम मौके पर सक्रिय है. लगातार उसे ट्रेस करने का प्रयास भी वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं.

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KTS-1 नरवर के मोहिनी बांध क्षेत्र में पहुंच गया. जैसे ही ग्रामीणों ने चीते को घूमते देखा तो दहशत फैल गई. ग्रामीणों का कहना है कि ये चीता बस्ती के नजदीक घूम रहा है, ऐसे में छोटे मवेशियों के साथ ही बच्चों की जान पर खतरा है. ग्रामीणों ने वन विभाग से तुरंत यहां से चीते को पकड़ने की गुहार लगाई है.

चीता KTS-1 गुरुवार सुबह मोहिनी बांध से लगे ग्राम ख्यावदा गांव के पास में नजर आया. चीते की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग और कूनो नेशनल पार्क की टीम भी तुरंत सक्रिय हो गई. अधिकारियों द्वारा चीते की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है. चीते की निगरानी उसके कॉलर आईडी सिस्टम के माध्यम से लगातार की जा रही है. वन विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है.

ग्रामीणों ने बच्चों को घरों में कैद किया

वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वह चीता के नजदीक जाने, उसका घेराव या किसी भी प्रकार की हलचल करने से बचें. साथ ही किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को देने की अपील भी वन विभाग की ओर से की गई है. चीते के रिहायशी इलाके में पहुंचने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. एहतियात के तौर पर कई ग्रामीणों ने बच्चों और अपनी मवेशियों को घरों के अंदर सुरक्षित रखा है.

चीतों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

वन विभाग का कहना है स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जल्द ही चीते को सुरक्षित जंगल क्षेत्र की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया "चीतों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है. रिहायशी इलाके में पहुंचने के बाद टीम चीतों की सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग कर रही है."