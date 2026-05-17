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फर्राटे मारते कूनो का चीता फिर पहुंचा राजस्थान, धौलपुर में आराम करने के बाद शिकार पर टूट पड़ा

चीता KP-3 पहले भी लंबे समय तक राजस्थान के जंगलों में भटक चुका है. वन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक यह चीता पूर्व में राजस्थान के बारां जिले में करीब 6 महीने से ज्यादा समय तक विचरण करता रहा था. इसके बाद घूमते-घूमते वह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सीमा तक पहुंच गया था.

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क की सीमा से एक बार फिर बाहर निकलकर KP-3 चीता अब राजस्थान पहुंच गया है. इस बार चीते की मूवमेंट राजस्थान के धौलपुर इलाके में दर्ज की गई है. जहां वह टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पहुंच गया है. लगातार चीता की बदलती लोकेशन और टाइगर की टेरिटरी में एंट्री ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. वन विभाग की टीम लगातार चीते के मूवमेंट पर निगरानी बनाए हुए है. इस दौरान चीता ने 3 जानवरों का शिकार भी किया है.

KP-3 चीता के लगातार मूवमेंट और सुरक्षा को देखते हुए कूनो नेशनल पार्क की टीम ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया था. टीम ने KP-3 चीता को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित तरीके से पकड़कर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया था. लेकिन बीते 7-8 दिनों से कूनो नेशनल पार्क की सीमा लांघकर KP-3 चीता राजस्थान के धौलपुर के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पहुंच गया है.

धौलपुर में शिकार करते कैमरे में कैद हुआ चीता (ETV Bharat)

धौलपुर में चीते ने 3 शिकार किए

KP-3 चीता राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र के रिझौनी के करीब 7 किलोमीटर दूर बिलोनी गांव के आसपास है. वह गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बथुआ खोह इलाके में पहुंच गया है. जहां उसने अपना पेट भरने के लिए करीब 3 जानवरों का शिकार कर चुका है.

इस मामले में धौलपुर के डीएफओ वी चेतन ने बताया कि "KP-3 चीता द्वारा 3 शिकार किए जाने के सबूत मिले है. कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम और राजस्थान की वन विभाग की टीम उसकी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. कैमरे में चीता शिकार करते और आराम करते हुए भी कैद हुआ है."

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक KP-3 नई टेरिटरी की तलाश में लगातार लंबी दूरी तय कर रहा है. उसका बार-बार कूनो नेशनल पार्क छोड़कर राजस्थान पहुंचना, अब वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.