कूनो में 'चींचीं' करेंगे नए मेहमान, बोत्सवाना से आ रहे 8 और चीते, काउंटडाउन शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के साथ वन्य जीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की. इसके बाद डॉ. मोहन यादव ने कहा "28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे. चीतों के पुनर्स्थापन के लिए केंद्रीय मंत्री से आवश्यक सहयोग और व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत रूप से बात की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठा रही है."

इसके लिए कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. 2 मादा चीता और 6 शावकों को हेलीकॉप्टर द्वारा बोत्सवाना से कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा. इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की है.

श्योपुर : टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट बन चुका मध्य प्रदेश फिर से इतिहास रचने को तैयार है. कूनो नेशनल पार्क चीतों का पसंदीदा आवास स्थल बन चुका है. अब दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया और बोत्सवाना से 8 और चीते आ रहे हैं. 28 फरवरी को ये चीते भारत की सरजमीं पर कदम रखेंगे.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट के बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्य प्रदेश के जंगलों में स्वछंद विचरण करता दिखाई देगा. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने प्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है." कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने कहा "8 चीतों की खेप आने वाली है. कूनो नेशनल पार्क पूरी तरह से तैयार है."

बोत्सवाना की टीम ने किया कूनो का दौरा

कुछ दिन पहले बोत्सवाना से आए 3 सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कूनो नेशनल पार्क का बारीकी से निरीक्षण किया था. इस टीम में पशु चिकित्सक, सुरक्षा अधिकारी, वन्य जीव वैज्ञानिक शामिल थे. टीम ने चीतों के लिए विकसित किए गए बाड़ों और पशु चिकित्सा, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद चीता प्रोजेक्ट के अगले चरण को हरी झंडी दी.

बोत्सवाना की टीम ने भी जताया संतोष

बोत्सवाना से आई टीम ने माना कि 3 मादा चीता द्वारा कूनो नेशनल पार्क में शावकों को जन्म देना ये साबित करता है कि चीते भारतीय वातावरण और जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल रहे हैं. जानकारों का कहना है कि कूनो की धरती पर शावकों का जन्म इस बात का भी प्रमाण है कि प्रोजेक्ट चीता अपने दूसरे चरण में सफल हो रहा है. कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ना जैव विविधता के लिए अच्छा है.

भविष्य में मध्य प्रदेश के नौरादेही में भी आएंगे चीते

मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के अलावा मंदसौर जिले का गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भी चीतों का दूसरा घर बन गया है. यहां पर कुनो नेशनल पार्क से 3 चीतों को शिफ्ट किया गया, जो यहां के वातावरण में ढल चुके हैं. इसके अलावा प्रदेश में चीतों का तीसरा घर भी तैयार है. सागर के नौरादेही टाइगर रिजर्व में भी चीतों को बसाने की तैयारी है. मई माह में विशेषज्ञों का दल नौरादेही का दौरा कर चुका है. विशेषज्ञों ने यहां चीतों के लिए बाड़ा बनाने के निर्देश दिए.

