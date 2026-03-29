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भारत की पहली चीता मुखी का थर्ड बर्थडे, अकेले सीखा था जीना, मौत को मात देकर दिया 5 शावकों को जन्म

कूनो नेशनल पार्क में जन्मी भारत की पहली मादा चीता हुई 3 साल की. ज्वाला के 4 शावकों में से मुखी ही बची थी जिंदा.

INDIA FIRST CHEETAH MUKHI BIRTHDAY
3 साल की हुई भारत की पहली चीता मुखी (Sheopur DFO)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में जन्मी पहली मादा चीता मुखी रविवार (29 मार्च 2026) को 3 साल की हो गई है. मादा चीता ज्वाला ने 29 मार्च 2023 को मुखी को जन्म दिया था. कुछ दिनों बाद ही मुखी का साथ उसकी मां ज्वाला ने छोड़ दिया था. पार्क के कर्मचारियों की देखरेख में उसकी परवरिश हुई. ज्वाला के 4 शावकों में से 3 की मौत हो गई थी और मुखी ही जिंदा बच पाई थीं, जो रविवार को 3 साल की हो गई.

पहले भारतीय चीते का तीसरा जन्‍मदिन

ज्वाला के 4 शावकों में जिंदा बची मुखी रविवार को 3 साल की हो गई. मुखी ने बड़े होकर 5 शावकों को जन्म दिया था. भारत में जन्मी मुखी ने 5 शावकों को जन्म देकर इतिहास रच दिया था. इससे यह साबित हो रहा है कि भारत में चीते अच्छी तरह से बस रहे हैं. चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 में शुरू हुई थी. पीएम नरेंद्र मोदी खुद नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीतों को छोड़ने कूनो नेशनल पार्क आए थे.

पहले देशी भारतीय चीते का तीसरा जन्‍मदिन (sheopur DFO)

अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने की थी चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है. इस मौके पर पीएम मोदी ने खुद 17 सितंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था. इन्हीं में से एक ज्वाला नामक चीता ने सबसे पहले 4 शावकों को जन्म दिया था. जिसमें से 3 शावकों की मौत हो गई थी. जबकि मुखी की भी हालात नाजुक थी पंरतु कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन और डॉक्टरों की सतत निगरानी में मुखी का उपचार हुआ और उसे बचा लिया गया.

CHEETAH MUKHI THREE YEAR COMPLETE
3 साल की हुई भारत की धरती पर जन्मी पहली मादा चीता मुखी (sheopur DFO)

'परिवार बढ़ाने में मुखी का अहम रोल'

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया, "भारत के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मुखी चीता 29 मार्च 2026 को पूरे 3 साल की हो चुकी है. एक नन्हे शावक से लेकर अब एक आत्मविश्वास से भरी वयस्क और यहां तक कि एक मां बनने तक मुखी का सफर सचमुच बहुत खास रहा है. कूनो पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है और गांधी सागर अभ्यारण्य में 3 चीते कूनो नेशनल पार्क से शिफ्ट किए गए. भारत में अब कुल चीतों की संख्या 53 हो गई है."

Indian first leopard mukhi Third birthday
शावकों को शिकार सिखाते हुए मुखी (sheopur DFO)

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया कि "मुखी का यह सफर आसान नहीं था. मुखी को कई बार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन हर बार वह मजबूत बनकर उभरी. मुखी एक सच्ची योद्धा है और साहस और उम्मीद का जीवंत प्रतीक है. रविवार 29 मार्च 2026 को वह 3 साल की हो चुकी है. इसके अलावा मुखी ने दिसंबर 2025 में 5 नन्हें शावकों को भी जन्म दिया था."

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