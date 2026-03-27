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कूनो नेशनल पार्क की सरहद लांघ चीते ने लगाई कोटा तक दौड़, राजस्थान के गांवों में उछलकूद

कूनो नेशनल पार्क में रहने वाली चीता आशा के दोनों शावक अब बड़े हुए. दोनों राजस्थान तक लगा रहे सरपट दौड़.

kuno cheetah kp2 spotted KOTA
कूनो से निकले चीता ने राजस्थान के गांवों में की चहलकदमी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में रहने वाले चीते लगातार अपने दायरे से बाहर उछलकूद मचा रहे हैं. अब चीता केपी-2 ने कूनो से बाहर निकलकर राजस्थान के कोटा तक की दौड़ लगाई. कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र के मदनपुरा पंचायत के पीपल्दा सम्मेल गांव में ये चीता घूम रहा है. जैसे ही लोगों ने खेतों में चीते को देखा तो होश उड़ गए. गांव में जैसी ही खबर फैली तो लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए.

खेतों में चीता को देख दहशत में ग्रामीण

कोटा जिले के पीपल्दा गांव में शुक्रवार को चीता का मूवमेंट देखने के बाद हड़कंप है. किसानों ने अपने खेतों ने KP-2 चीता देखा तो तत्काल वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी. किसानों का कहना है कि ये चीता रिहायशी इलाके में भी देखा गया. खेतों पर भी दिखा है. इसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर वन विभाग के अधिकारियों को भेज दिया है. राजस्थान वन विभाग और कूनो नेशनल पार्क की टीमें KP-2 चीता पर निगरानी बनाए हुए हैं. लोगों को बताया जा रहा है कि चीता इंसानों पर हमला नहीं करता है. फिर भी सावधान रहें.

कूनो नेशनल पार्क की सरहद लांघ चीते ने लगाई कोटा तक दौड़ (ETV BHARAT)

चीता KP-2 और KP-3 को भाया राजस्थान

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक "कूनो नेशनल पार्क से निकले भारतीय चीता KP-2 चीता और KP-3 चीता लगातार राजस्थान की सीमा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. राजस्थान की वन विभाग की टीम के साथ कूनो नेशनल पार्क की टीम भी लगातार दोनों चीतों की मॉनिटरिंग भी कर रही हैं. कूनो नेशनल पार्क की टीमें अलग-अलग शिफ्ट में लगातार चीतों की मॉनिटरिंग कर रही हैं. राजस्थान की सीमा कूनो नेशनल पार्क के समीप होने के कारण चीता भटककर वहां पहुंच रहे हैं.

चीता आशा के शावक अब पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं

KP-3 चीता भी लगातार राजस्थान के बारां जिले के मांगरोल रेंज में स्पॉट किया गया है. यह चीता 3 सप्ताह से अधिक समय से इस इलाके में घूम रहा है. माना जा रहा है कि दोनों चीते अपनी आजादी के लिए घूम रहे हैं. चीता आशा के दोनों शावक KP-2 चीता और KP-3 चीता की उम्र ढाई साल है. विजयपुर क्षेत्र में भी कूनो नेशनल पार्क के चीता अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. कूनो नेशनल पार्क के चीते कभी विजयपुर क्षेत्र और मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके में चहलकदमी करते हुए देखे जा रहे हैं.

वन विभाग की टीमें लगातार कर रही मॉनीटरिंग

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया "कूनो नेशनल पार्क के चीते लगातार राजस्थान सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा में अपनी चहलकदमी करते हुए देखे जा रहे हैं. वन विभाग की टीम लगातार चीतों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सभी चीते स्वस्थ हैं और वे शिकार कर अपना पेट भर रहे हैं."

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