कूनो में नहीं टिक रहे चीता KP3 के पैर, राजस्थान की लगी हवा, करौली में काट रहा मौज
चीता KP-3 का कूनो में नहीं लग रहा मन, बार-बार राजस्थान घूमने पहुंच रहा चीता, शिकार कर भर रहा पेट, वन विभाग की निगरानी में चीता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 1:16 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क का चीता KP-3 अब राजस्थान के धौलपुर से निकलकर करौली की सीमा में पहुंचा गया है. KP-3 चीता का मूवमेंट करौली जिले के रतियापुरा और जंगल क्षेत्र के आसपास बनी हुई है. कूनो नेशनल पार्क और राजस्थान वन विभाग की टीम लगातार चीता की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. यह चीता चंबल नदी पर कर धौलपुर जिले की सीमा पार कर करौली की सीमा में पहुंच गया है. हालांकि रिहायशी इलाके में चीता की मौजूदगी ने लोगों को दहशत में डाल दिया है.
कूनो और चंबल नदी लांघकर करौली पहुंचा चीत
दरअसल, करीब 13 दिन पहले यह चीता कूनो नेशनल पार्क की सीमा को लांघकर चंबल नदी को पार कर मंडरायल क्षेत्र में दाखिल हुआ था. चीता KP-3 ने करीब 6-7 दिन का समय धौलपुर जिले की सीमा में बिताया. उसके बाद करौली जिले के मासलपुर के जंगल से होकर यह चीता KP-3 अब रतियापुरा गांव और जंगल क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है. हालांकि वन विभाग की टीम चीता पर अपनी निगरानी बनाए हुए है. वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है. ताकि कोई बड़ी अप्रिय घटना से बचाया जा सके.
पहले आराम फिर शिकार करता नजर आया चीता
हालांकि चीता इंसानों पर हमला नहीं करता है, लेकिन लोगों के परेशान करने पर कोई भी घटना घटित हो सकती है. शुक्रवार को सोशल मीडिया पर दो वीडियो सामने आए थे. जिसमें कूनो नेशनल पार्क का चीता KP-3 एक नदी किनारे आराम फरमाता हुआ नजर आया है. दूसरे वीडियो में चीता ने एक बछड़े का शिकार किया है. हालांकि मौके पर वन विभाग की टीम भी ग्रामीणों को उसके आसपास भटकने से रोक रही है.
शिकार कर पेट भर राजस्थान में घूम रहा चीता
जानकारी के अनुसार KP-3 चीता 13 दिन पहले कूनो नेशनल पार्क की सीमा को लांघकर चंबल नदी के रास्ते राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया है. यह चीता लगातार बछड़े समेत अन्य जानवरों का शिकार कर अपना पेट भी भर रहा है. जानकारों के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क की सीमा को क्रास करके बार-बार राजस्थान की सीमा में प्रवेश करना यह एक बेहद अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि भारत की धरती पर अब चीता पूरी तरह से रच बस गए हैं.
भारत की धरती पर चीतों का इस तरह से विचरण करना चीता प्रोजेक्ट को गति देने का काम किया जा रहा है. उधर वन विभाग के अनुसार चीतों के हर मूवमेंट पर वन विभाग नजर बनाए हुए है. चीतों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसके लिए पार्क प्रबंधन लगातार निगरानी बनाए हुए है.
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वन विभाग की निगरानी में चीता
श्योपुर कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया कि "राजस्थान सीमा में पहुंचे चीते की सुरक्षा के लिए लगातार वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है. चीतों की सुरक्षा के लिए लगातार ट्रेनिंग की जा रही है. फिलहाल वन विभाग की टीम चीतों पर निगरानी रखे हुए हैं. वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की हिदायत दे रही है."