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कूनो का भटका शिकारी बना सरहद पार का मेहमान, चीता केपी-3 ने राजस्थान के ग्रामीणों को छकाया

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-3 राजस्थान के बारां जिले के रामगढ़ के रिहायशी इलाके में घूम रहा है. केपी-3 चीता के बारां जिले में मूवमेंट से इस इलाके में पिछले महीने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. केपी-3 चीता इस बार बारां जिले के रामगढ़ के रिहायशी इलाके में पहुंच गया है. इसे देख ग्रामीणों ने सबसे पहले उसका वीडियो बनाया. जब घरों के पीछे बने खेतों में चीता केपी-3 पहुंचा तो ग्रामीण डर के मारे इधर उधर भागते नजर आए. हालांकि कूनो नेशनल पार्क की टीम और राजस्थान वन विभाग की टीम चीते पर अपनी पैनी नजर भी बनाए हुए है.

वन विभाग की पकड़ में आया चीता केपी-2

केपी-2 चीता भी कोटा जिले से इटावा क्षेत्र में अपनी मूवमेंट बनाए हुए था. चीता के मूवमेंट से लोगों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था. यह KP-2 चीता लगातार 15 दिनों से इटावा क्षेत्र में अपनी मूवमेंट बनाए हुए था. जिससे आसपास के इलाके में ग्रामीण दहशत में थे. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी इस इलाके में लगातार चीते की निगरानी में थी. वन विभाग की टीम लगातार उसे ट्रैक कर रही थी. कूनो नेशनल पार्क की टीम ने KP-2 चीता की लोकेशन ट्रेस कर उसे ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित कूनो नेशनल पार्क की सीमा में छोड़ दिया है.