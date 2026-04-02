कूनो का भटका शिकारी बना सरहद पार का मेहमान, चीता केपी-3 ने राजस्थान के ग्रामीणों को छकाया
कूनो नेशनल पार्क का चीता राजस्थान के रामगढ़ पहुंचा, रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया, चीता देख ग्रामीण भागते नजर आए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 12:41 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-3 राजस्थान के बारां जिले के रामगढ़ के रिहायशी इलाके में घूम रहा है. केपी-3 चीता के बारां जिले में मूवमेंट से इस इलाके में पिछले महीने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. केपी-3 चीता इस बार बारां जिले के रामगढ़ के रिहायशी इलाके में पहुंच गया है. इसे देख ग्रामीणों ने सबसे पहले उसका वीडियो बनाया. जब घरों के पीछे बने खेतों में चीता केपी-3 पहुंचा तो ग्रामीण डर के मारे इधर उधर भागते नजर आए. हालांकि कूनो नेशनल पार्क की टीम और राजस्थान वन विभाग की टीम चीते पर अपनी पैनी नजर भी बनाए हुए है.
वन विभाग की पकड़ में आया चीता केपी-2
केपी-2 चीता भी कोटा जिले से इटावा क्षेत्र में अपनी मूवमेंट बनाए हुए था. चीता के मूवमेंट से लोगों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था. यह KP-2 चीता लगातार 15 दिनों से इटावा क्षेत्र में अपनी मूवमेंट बनाए हुए था. जिससे आसपास के इलाके में ग्रामीण दहशत में थे. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी इस इलाके में लगातार चीते की निगरानी में थी. वन विभाग की टीम लगातार उसे ट्रैक कर रही थी. कूनो नेशनल पार्क की टीम ने KP-2 चीता की लोकेशन ट्रेस कर उसे ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित कूनो नेशनल पार्क की सीमा में छोड़ दिया है.
रामगढ़ पहुंचा चीता KP-3
कूनो नेशनल पार्क का चीता KP-3 बारां जिले के रामगढ़ रिहायशी इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है. कूनो नेशनल पार्क की टीम भी अलग-अलग शिफ्ट में लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है. राजस्थान की सीमा समीप होने के कारण कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीते राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं. चीता केपी-3 राजस्थान के बारां जिले के रामगढ़ रिहायशी इलाके में स्पॉट किया गया है. यह चीता लगातार 4 सप्ताह से अधिक समय से इस इलाके में घूम रहा है. चीता लगातार अपनी स्वतंत्रता प्रक्रिया में लगा हुआ है. केपी-3 चीता मादा चीता आशा का शावक है.
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कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ (डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर) आर थिरुकुराल ने बताया कि, ''कूनो नेशनल पार्क के दो चीते विगत कई महीनों से राजस्थान की सीमा में लगातार अपना मूवमेंट बनाए हुए थे. जिसमें से एक चीता केपी-2 को इटावा क्षेत्र से ट्रैकुलाइज कर लिया है. हालांकि वन विभाग की टीम चीता केपी-3 पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है.''