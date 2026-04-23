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बकरी पर टूट पड़ा चीता KP-3, शिकार से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग अलर्ट मोड पर

रणथंभोर टाइगर रिजर्व पहुंचा चीता KP-2 सूचना मिलने बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई. उधर KP-2 चीता भी लगातार रणथंभोर टाइगर रिजर्व में घूम रहा है. उस पर वन विभाग की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. राजस्थान के बारां जिले के शेरगढ़ वन क्षेत्र में KP-3 चीता पहुंचा है. पिछले कुछ दिनों चीते की गतिविधि अलग-अलग इलाकों में दर्ज की जा रही है. जिससे अब स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है.

श्योपुर/बारां: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP-3 अब शिकार कर अपना पेट भर रहा है. उसकी हलचल एक बार फिर से देखने को मिली है. बुधवार को कूनो नेशनल पार्क के चीते KP-3 ने एक बार फिर बकरी का शिकार किया है. यह घटना कैमरे में भी कैद हुई है. जिसकी तस्वीर भी ग्रामीणों ने साझा की है. ग्रामीणों ने चीता KP-3 को बकरी का शिकार करते हुए देखा है. इसकी जानकारी उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को दी.

वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार इस चीते पर अपनी निगरानी बनाए रखे हैं. वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीण इलाकों में सतर्क रहने और जंगल और खेतों पर अकेले न जाने की सलाह दे रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, चीते के मूवमेंट के बाद अब बह खुले में अपने मवेशियों को नहीं बांध रहे हैं. बल्कि वह सुरक्षित स्थान पर अपने मवेशियों को बांध रहे हैं. क्योंकि चीता इंसानों पर नहीं बल्कि मवेशियों को अपना शिकार बनाता है.

वन विभाग की चिंता, टाइगर से न हो जाए टकराव

वन विभाग की टीम चीतों के मूवमेंट पर अपनी निगरानी बनाए है और लोगों से उसकी गतिविधि की सूचना देने की अपील भी कर रही है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से रोका जा सके. उधर रणथंभोर टाइगर रिजर्व में चीता KP-2 के मूवमेंट से वन विभाग की चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है. हालांकि अभी तक बाघ और चीते के टकराव की कोई खबर सामने नहीं आई है. पंरतु रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वन विभाग की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही है.

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ (डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर) आर थिरुकुराल ने बताया कि, ''कूनो नेशनल पार्क से जो चीते बाहर हैं, उन पर वन विभाग की ट्रैकिंग टीम निगरानी बनाए हुए है. ग्रामीणों को भी लगातार समझाइश दी जा रही है. रणथंभोर टाइगर रिजर्व में चीता की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है.''