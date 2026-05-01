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कूनो का घुमक्कड़ चीता KP-3, दिन में आराम और रात में लंबी छलांग, राजस्थान से पहुंचा गुना

कूनो नेशनल पार्क से भागा चीता राजस्थान की बॉर्डर पार कर गुना पहुंचा, ट्रैकिंग टीम कर रही चीते की निगरानी, चिंता में वन विभाग.

sheopur Kuno National Park
कूनो का घुमक्कड़ चीता KP-3 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 4:40 PM IST

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श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP-3 राजस्थान की बारां जिले की सीमा में करीब 2 माह पहले पहुंचा था. उसके बाद राजस्थान के झालावाड़ जिले की सीमा में घुसा. यह चीता करीब 6-7 दिन रहने के बाद अब मध्य प्रदेश के गुना जिले की सीमा में प्रवेश कर चुका है. हालांकि वन विभाग की टीम लगातार KP-3 चीता पर निगरानी बनाए रखे हैं और लगातार उसकी ट्रैकिंग भी कर रही है.

शिकार कर पेट भर रहा चीता
चीतों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उसकी लोकेशन नहीं दे रहे हैं. पर सोशल मीडिया पर जारी हुए वीडियो के आधार पर उसकी लोकेशन का पता भी चल रहा है. 2 माह से अधिक समय से रह रहे इस चीते ने कई जंगली और पालतू जानवरों का शिकार कर अपना पेट भी भरा है. अब चीता श्योपुर जिले की कूनो नेशनल पार्क की सीमा से करीब 250 किलोमीटर दूर गुना जिले की सीमा में पहुंचा है. जिसके बाद अब वन विभाग चिंतित बना हुआ है.

चीता राजस्थान की सरहद पार कर गुना पहुंचा (ETV Bharat)

रात में 10 किलोमीटर दौड़ रहा चीता
कूनो नेशनल पार्क की सीमा से निकला चीता KP-3 राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में विचरण कर रहा था. बुधवार को उसकी लोकेशन मनोहर थाना क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर दूर टनटोकरी बालाजी क्षेत्र से चलकर काली खांड डैम, बडगांव, बेलास गांव होते हुए गुरुवार 30 अप्रैल की शाम मध्य प्रदेश के गुना जिले में पहुंचा. उसे दड़ाबट,रावस्या गांव के आसपास ट्रेस किया गया था. भीषण गर्मी के दौरान अब चीता रात के समय करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है.

शुक्रवार को अब चीता गुना जिले के चाचौड़ा और राघौगढ़ इलाके की ओर बढ़ रहा है. कूनो नेशनल पार्क की सहायक उप वन संरक्षक संजू शर्मा की टीम लगातार KP-3 चीता की निगरानी कर रही है. कूनो नेशनल पार्क की टीम के मुताबिक, चीता दोपहर में धूप होने के कारण पेड़ों और छाया में आराम करता है और प्रतिदिन रात के समय करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है. जहां वह एक बार पहुंच जाता है वहां पर वह वापस लौटकर नहीं आता है. जंगल क्षेत्र में चीते को पर्याप्त भोजन और पीने का पानी भी मिल रहा है. और चीतों से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आर थिरुकुराल ने बताया कि, ''चीतों की निगरानी के लिए टीम लगातार ट्रैकिंग कर रही है. चीते कूनो नेशनल पार्क से बाहर अपना पेट भर रहे हैं और विचरण कर रहे हैं.''

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