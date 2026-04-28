कूनो से निकला चीता बना खतरों का खिलाड़ी, रणथंभौर में बाघ और तेंदुआ जोन में धमाचौकड़ी
चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क छोटा पड़ने लगा है. चीतों ने अपना दायरा राजस्थान तक बढ़ाया. कूनो प्रबंधन सुरक्षा को लेकर चिंतित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 12:33 PM IST
श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क की हदें चीतों को रास नहीं आ रही हैं. एक साल से चीते लगातार कूनो की सीमाएं लांघ रहे हैं. इनका मूवमेंट श्योपुर के आसपास के जिलों के अलावा राजस्थान तक बढ़ रहा है. अब एक चीता खूंखार जानवरों के बीच पहुंच गया है. कूनो से निकला भारतीय चीता KP-2 राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिज़र्व में घूम रहा है. यहां चीते को बाघ-तेंदुए से खतरा है. इसलिए कूनो प्रबंधन का सिरदर्द बढ़ गया है. कूनो की टीम चीते को वापस लाने में जुटी है.
रणथंभौर टाइगर रिज़र्व की टीमें भी सक्रिय
वन विभाग को लगता है कि भारतीय चीता KP-2 के ऊपर खतरा मंडरा रहा है. यहां टाइगर और लेपर्ड की संख्या अधिक है. जिस जोन नंबर 9 में चीता KP-2 की मूवमेंट है, वहां पहले से ही बाघ-बाघिन और लेपर्ड मौजूद हैं. अगर बाघ-बाघिन और लेपर्ड का सामना चीता KP-2 से हो गया तो जानलेवा भी हो सकता है. रणथंभौर टाइगर रिज़र्व की टीमें लगातार कूनो के इस मेहमान की सुरक्षा के लिए सतर्क हैं. उनके साथ कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम निगरानी कर रही है. चीते और टाइगर्स समेत लेपर्ड के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है.
कूनो से एक सप्ताह पहले भागा चीता KP-2
एक सप्ताह पहले कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP-2 कोटा जिले की सीमा में प्रवेश कर पार्वती और चंबल नदी पार कर रणथंभौर के टाइगर रिज़र्व में पहुंचा है. पाली घाट रेंज के अजीतपुरा गांव के पास इसकी पहली लोकेशन ट्रेस की गई. इसके बाद वन विभाग की टीम भी तुरंत सक्रिय हो गई. रेडियो कॉलर के जरिए कूनो नेशनल पार्क और रणथंभौर टाइगर रिज़र्व की टीम लगातार चीता KP-2 की ट्रैकिंग कर रही है. चीता KP-2 राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिज़र्व के जोन नंबर 9 मूव कर रहा है.
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बाघों व तेंदुओं के इलाके में चीता
चिंता की बात तो यही है कि इस जोन में बाघ-T-108 बाघिन-T-127 का मूवमेंट है. इसके अलावा बड़ी तादाद में लेपर्ड भी इस जोन में सक्रिय हैं. खतरनाक इलाके में चीता KP-2 घूम रहा है. वह इलाका चीता के लिए सुरक्षित नहीं है. वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि रणथंभौर हाई डेंसिटी टाइगर रिज़र्व है. जहां चीते के लिए सबसे बड़ा खतरा बाघों से है. कई मामलों में लेपर्ड भी चीतों के लिए उतने ही खतरनाक साबित हो सकते हैं.
वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल ने बताया "हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो बहुत ही हाई डेंसिटी है. टाइगर पॉवरफुल होता है, चीते की सुरक्षा को देखते हुए 24 घंटे टीम निगरानी करनी पड़ेगी."