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चीता KP-2 सवाई माधोपुर के रिहायशी इलाके में पहुंचा, दहशत के चलते घरों में कैद लोग

चीता KP-2 ने सवाई माधोपुर के रिहायशी इलाके में मचाई हलचल, बाघ और तेंदुए से टकराव के खतरे के चलते चिंता में वन विभाग.

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
कूनो से निकला चीता KP-2 सवाई माधोपुर पहुंचा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 5:06 PM IST

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श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता KP-2 अब राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है. कभी यह चीता रणथंबोर टाइगर रिजर्व तो कभी रिहायशी इलाके में अपनी दस्तक दे रहा है. चीता द्वारा रिहायशी इलाके में मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. लोगों में भय है कि चीता इंसानों और बच्चों पर हमला तो नहीं कर देगा. हालांकि वन विभाग की टीम चीता KP-2 पर अपनी पैनी नजर भी बनाए रखे है. कूनो नेशनल पार्क से निकला KP-2 चीता पिछले 20 दिनों से सवाई माधोपुर के रणथंभोर टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के इलाके में बना हुआ है.

बाघ और तेंदुए से टकराव का खतरा
राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व मौजूदा हालातों में खौफनाक स्थिति से जूझ रहा है. क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में खूंखार शिकारी बाघ और बड़ी तादात में लेपर्ड मौजूद हैं. ऐसे में कूनो नेशनल पार्क से निकले चीता की भी राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मौजूदगी होने से तीनों जानवरों के बीच टकराव का खतरा बढ़ गया है. रणथंबोर टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है.

चीता KP-2 ने सवाई माधोपुर के रिहायशी इलाके में मचाई हलचल (ETV Bharat)

टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 8, 9, 10 में चीते का मूवमेंट देखा जा रहा है. इसके अलावा रिहायशी इलाके में चीता घूम रहा है. चीता KP-2 टाइगर रिजर्व के अलग-अलग जोन और रिहायशी इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. वन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार KP-2 का मूवमेंट वर्तमान समय में जोन नंबर 10 और उसके आसपास के इलाकों में बनी हुई है.

चिंता में ग्रामीण, घरों में हुए कैद
KP-2 चीता पालतू जानवरों का शिकार कर चुका है. इससे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में डर का माहौल बना हुआ है. बड़ी अनहोनी के डर के कारण लोग अब घरों में कैद हो चुके हैं. किसानों की चिंता बच्चों को लेकर ज्यादा है. बताया जा रहा है कि जिन सड़कों से होकर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते है. उन्हीं जगहों पर चीता का मूवमेंट बना हुआ है. कई बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. उन्हें परिवार के साथ घरों में रहने की सलाह भी दी जा रही है. ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग द्वारा ट्रैकिंग मॉनिटरिंग करना ही काफी नहीं है, बल्कि चीते को सुरक्षित स्थान पर भेजें जिससे लोगों में डर का माहौल न बने.

राजस्थान सवाई माधोपुर जिले के बोहना गांव निवासी बाबू शर्मा और गणेश बैरागी ने मंगलवार को बताया कि, ''सवाई माधोपुर जिले के कैलाशपुरी, दुमोदा और मोजीपुरा गांवों में इस चीते की मौजूदगी ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है. अमरूदों के बगीचे में पिछले कई दिनों से चीते की आवाजाही बनी हुई है. अब हालात ऐसे हो गए हैं किसान अपने खेतों और बगीचों में जाने से डर रहे हैं. खेती-किसानी का काम पूरी तरह प्रभावित हो चुका है. गर्मी की फसलें सूखने लगी हैं, क्योंकि सिंचाई और देखभाल नहीं हो पा रही है.''

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आर थिरुकुराल का कहना है कि, ''चीता इंसानों पर हमला नहीं करता है. वह जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता है. फिर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह वन विभाग की टीम द्वारा दी जा रही है. कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिज़र्व और उसके आसपास घूम रहा है. फिलहाल कोई जनहानि अभी तक किसी चीते द्वारा नहीं आई है. फिर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.''

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