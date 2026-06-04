मादा चीता KGP11 की हालत गंभीर, ट्रैकिंग टीम को मिली थी घायल, डॉक्टर कर रहे निगरनी
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क की चीता KGP11 हालत गंभीर, पैर, पीठ और पेट में रक्तस्त्राव, डॉक्टर की टीम कर रही निगरानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 8:35 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में भारतीय मूल की मादा चीता KGP11 की हालात गंभीर बताई जा रही है. मादा चीता का गुरुवार को फिर से उसका डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है. जहां उसके पेट, पीठ और पैर से आंतरिक रक्तस्राव की पुष्टि खुद वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई गई है. कूनो नेशनल पार्क के विशेषज्ञ लगातार मादा चीता KGP11 निगरानी कर रही है. जहां आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जा रहा है. कूनो प्रबंधन की पशु चिकित्सा टीम लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है. चिकित्सकों द्वारा आवश्यक जांच और इलाज किया जा रहा है, ताकि उसकी स्थिति में सुधार लाया जा सके.
ट्रैकिंग टीम को घायल हालत में मिली थी मादा चीता
दरअसल, मादा चीता KGP11 बीते 1 जून 2024 को मुरैना के पहाड़गढ़ क्षेत्र के पास घायल अवस्था में पाई गई थी. नियमित ट्रैकिंग कर रही टीम ने चीता की असामान्य गतिविधियों और चोट की जानकारी कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को दी. सूचना मिलने के बाद कूनो नेशनल पार्क की पशु चिकित्सा की टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. मादा चीता KGP11 के बेहतर इलाज के लिए लिए उसे कूनो नेशनल पार्क में स्थित पशु चिकित्सा केंद्र में लाया गया.
चीता के चोट से रक्तस्त्राव, निगरानी में KGP11
गुरुवार को किए गए विस्तृत परीक्षण में चोट के कारण आंतरिक रक्त स्राव की पुष्टि हुई है. चिकित्सकों की टीम आवश्यक दवाएं और ट्रीटमेंट भी उपलब्ध करा रही है. वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि आंतरिक रक्त स्राव की स्थिति में शुरुआती कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए मादा चीता KGP11 को निगरानी में रखा गया है. अधिकारियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती मादा चीता KGP11 को पूरी तरह स्वस्थ करना और उसके जीवन को सुरक्षित रखना है.
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चीता के पैर, पीठ और पेट में लगी थी चोट
ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान डिप्टी डायरेक्टर थिरुकुरल ने बताया कि "भारत में जन्मी 27 महीने की मादा चीता KGP11 पहाड़गढ़ क्षेत्र में घायल अवस्था में मिली थी. उसके पैर, पीठ और पेट में चोट लगी है. अत्यधिक ब्लीडिंग होने से उसकी हालात बेहद चिंताजनक बनी हुई है. जिसका उपचार डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है. फिलहाल वन विभाग की टीम के लिए चुनौती बनी हुई है. मादा चीता का बेहतर इलाज किया जा रहा है."