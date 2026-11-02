चीते की मौत का राज खुला!, दो भाई गिरफ्तार, कूनो के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब?
कूनो नेशनल पार्क के चीता KNG-22 की मौत के मामले में STF ने की दो गिरफ्तारी, अजय दुबे ने उठाया जांच की प्रक्रिया पर सवाल. रिपोर्ट धीरज बालोठिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 10:42 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में 19 महीने के नर चीता KNG-22 को गोली लगकर मौत होने के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को बड़ी सफलता मिली है. एसटीएफ ने इस मामले में दो सगे भाइयों भगवान सिंह और प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उनकी निशानदेही पर शिकार में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी दो नाली टोपीदार बंदूक भी बरामद कर ली गई है.
एसटीएफ ने सोमवार को प्रेस नोट जारी कर गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी की जानकारी दी है. मुख्य आरोपी भगवान सिंह नवलपुरा-बेहरारा, पहाड़गढ़ क्षेत्र का निवासी बताया गया है. आरोपियों तक पहुंचने के लिए एसटीएफ ने डॉग स्क्वॉड और आधुनिक तकनीक की मदद से जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया. जांच के दौरान मिले सुरागों को जोड़ते हुए टीम दोनों भाइयों तक पहुंची.
24 अक्टूबर को नितनवास के जंगल में चली थी गोली
जांच के अनुसार, 24 अक्टूबर को नितनवास के जंगल में 19 महीने के चीते KNG-22 को गोली मारी गई थी. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए इस शावक की बाद में मौत हो गई थी. इस घटना ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. एसटीएफ ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 और 51 के तहत कार्रवाई की है. दोनों को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया है. एसटीएफ के प्रेस नोट में न्यायिक हिरासत की कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है.
अजय दुबे ने उठाए लाइसेंसी बंदूक और जांच की प्रक्रिया पर सवाल
उधर, दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी मामला पूरी तरह शांत होता नजर नहीं आ रहा है. वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एसटीएफ की कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं. अजय दुबे का आरोप है कि "यदि गिरफ्तार किए गए आरोपी आदतन शिकारी थे तो उनके पास लाइसेंसी बंदूक का लाइसेंस कैसे बना रहा. क्या उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और शिकार से जुड़े मामलों की जांच की गई थी. बंदूक का लाइसेंस जारी करने और उसे जारी रखने की प्रक्रिया की भी जांच होनी चाहिए." दुबे ने एसटीएफ के प्रेस नोट पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि न्यायालय के निर्णय से पहले ही प्रेस नोट में आरोपियों को जेल भेजने की घोषणा कैसे कर दी गई. उनके मुताबिक, समूची जांच अभी भी अस्पष्ट है और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं.
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कूनो डायरेक्टर पर कार्रवाई नहीं होने से भी उठे सवाल
अजय दुबे ने कूनो नेशनल पार्क के डायरेक्टर पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए हैं. अजय दुबे के आरोप हैं कि "जब चीते की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए, तब केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से पूरे मामले की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती. आशंका है कि डायरेक्टर पर कार्रवाई नहीं होना मामले को सीमित करने की कोशिश हो सकती है."