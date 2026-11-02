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चीते की मौत का राज खुला!, दो भाई गिरफ्तार, कूनो के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब?

सांकेतिक तस्वीर ( Source: Kuno National Park )

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में 19 महीने के नर चीता KNG-22 को गोली लगकर मौत होने के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को बड़ी सफलता मिली है. एसटीएफ ने इस मामले में दो सगे भाइयों भगवान सिंह और प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उनकी निशानदेही पर शिकार में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी दो नाली टोपीदार बंदूक भी बरामद कर ली गई है.

एसटीएफ ने सोमवार को प्रेस नोट जारी कर गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी की जानकारी दी है. मुख्य आरोपी भगवान सिंह नवलपुरा-बेहरारा, पहाड़गढ़ क्षेत्र का निवासी बताया गया है. आरोपियों तक पहुंचने के लिए एसटीएफ ने डॉग स्क्वॉड और आधुनिक तकनीक की मदद से जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया. जांच के दौरान मिले सुरागों को जोड़ते हुए टीम दोनों भाइयों तक पहुंची.