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चीता ने चंद सेकंड में भैंस को उतारा मौत के घाट, वीडियो बनाता रह गया मालिक

श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता कूनो नेशनल पार्क के रिहायशी इलाके में पहुंच गया. चीता ने गांव के पास जंगल में भैंस को शिकार बनाया. चीता को भैंस की तरफ आता देख मौके पर मौजूद पशु पालक दूर भागने लगा. पशु पालक दूर से घटना का वीडियो बनाने लगा. इसी दौरान उसके सामने चीता ने चंद सेकंड में भैंस को मौत के घाट उतार दिया.

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता श्योपुर के धनायचा गांव के पास जंगल में पहुंच गया है. जहां चीते ने एक पशु पालक की भैंस का शिकार कर लिया. पशु पालक ने इसका वीडियो बनाकार सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वहीं, इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को चीता से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

घटना की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी. जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग ने मौके पर मौजूद भीड़ को चीता से दूर रहने की हिदायत दी. वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा चीता सामान्य परिस्थितियों में इंसानों पर हमला नहीं करता है. अगर उसे छेड़ दिया जाएगा, तो वह आक्रमक हो सकता है. अगर चीता को घेरने या उस पर हमला करने की कोशिश की गई, तो वह जानलेवा हमला भी कर सकता है.

चीता को देखने पहुंचे ग्रामीण

ग्रामीण महेश बैरागी ने बताया, "हमें सूचना मिली थी कि एक चीता गांव के पास जंगल में आ गया है. सूचना मिलने के बाद हम भी चीता को देखने के लिए पहुंचे थे. जब हमने चीता को नजदीक से देखा, तो वह एक भैंस का शिकार करता हुआ नजर आया. वन विभाग की टीम ने हमें उसके पास जाने से रोक दिया."

कूनो नेशनल पार्क की टीम ने बताया कि चीते अक्सर अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर निकलकर आसपास के गांव में पहुंच जाते हैं. वन विभाग की टीम लगातार चीतों की मॉनिटरिंग भी करता है और श्योपुर में अब ग्रामीण भी खुद जागरूक हो रहे हैं. जब चीता गांव की ओर पहुंचता है, तो वह खुद उससे दूरी बना लेते है.