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कूनो से भागा CCB-4 चीता, राजस्थान से घूमते-टहलते पहुंचा फतेहगढ़, टीम रख रही पल-पल की खबर

कूनो से भागा CCB-4 चीता ( Getty Image )

गुना: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता CCB-4 करीब 36 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय कर गुना के फतेहगढ़ इलाके तक पहुंच गया. रास्ते में उसने राजस्थान के जंगलों का रुख भी किया. अब सरखेड़ा के जंगलों में उसकी गतिविधियों पर जीपीएस कॉलर और वन विभाग की टीमें नजर रख रही हैं.

कूनो से निकल राजस्थान से होते हुए गुना पहुंचा चीता