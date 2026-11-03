कूनो से भागा CCB-4 चीता, राजस्थान से घूमते-टहलते पहुंचा फतेहगढ़, टीम रख रही पल-पल की खबर
श्योपुर कूनो नेशनल पार्क का चीता CCB-4 पहुंचा गुना के फतेहगढ़, वन विभाग टीम ने चेतावनी की जारी, चीता पर नजर रख रही कूनो टीम. शिव जोगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 2:43 PM IST
गुना: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता CCB-4 करीब 36 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय कर गुना के फतेहगढ़ इलाके तक पहुंच गया. रास्ते में उसने राजस्थान के जंगलों का रुख भी किया. अब सरखेड़ा के जंगलों में उसकी गतिविधियों पर जीपीएस कॉलर और वन विभाग की टीमें नजर रख रही हैं.
कूनो से निकल राजस्थान से होते हुए गुना पहुंचा चीता
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क का चीता CCB-4 एक बार फिर लंबी दूरी तय करते हुए अपने मूल क्षेत्र से काफी दूर पहुंच गया है. श्योपुर से निकलकर राजस्थान के जंगलों का रास्ता पार करने के बाद वह गुना जिले के फतेहगढ़ इलाके में पहुंचा. करीब 36 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय करने वाले इस चीते की मौजूदगी से आसपास के ग्रामीणों और किसानों में चिंता है. वन विभाग ने उसकी निगरानी और सुरक्षित रेस्क्यू के लिए टीमें तैनात कर दी है.
सोमवार को राजस्थान के जंगलों से होते हुए फतेहगढ़ किया इंटर
CCB-4 चीता शनिवार शाम श्योपुर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के बारां जिले की सीमा में दाखिल हुआ था. इसके बाद वह कुरकुटी गांव के जंगल से आगे बढ़ते हुए दुआ गांव की ओर पहुंचा. सिलोरी, केदारकुई और खुशियारा के रास्ते से गुजरने के बाद उसने अजरोड़ा के जंगलों में ठिकाना बनाया. रविवार शाम तक उसकी गतिविधियां इसी इलाके में दर्ज की गई. इसके बाद उसने फिर दिशा बदली और राजस्थान सीमा से सटे नाहरगढ़ क्षेत्र के जंगलों को पार कर सोमवार सुबह गुना के फतेहगढ़ क्षेत्र में पहुंच गया. सरखेड़ा गांव के पास सड़क पार करने के बाद वह आसपास के घने जंगल में चला गया.
चीते पर नजर रख रही कूनो टीम
चीते की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय वन अमला सक्रिय हो गया. कूनो नेशनल पार्क से विशेषज्ञों की टीम भी फतेहगढ़ क्षेत्र पहुंची है. जीपीएस कॉलर के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है, जबकि ग्राउंड टीम जंगल में उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. वन विभाग ने आसपास के गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ग्रामीणों और किसानों से जंगल की ओर अकेले नहीं जाने व चीते के दिखाई देने पर उसके करीब न पहुंचने की अपील की गई है.
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चीता शावक की मौत के बाद जानकारी देने से बच रहा विभाग
लगातार लंबी दूरी तय कर रहे चीते की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. वन विभाग का प्राथमिक प्रयास उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसे सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करना और कूनो की ओर वापसी सुनिश्चित करना है. इसके लिए विशेषज्ञों और स्थानीय वनकर्मियों की संयुक्त टीम काम कर रही है. हाल ही में मुरैना-श्योपुर क्षेत्र में एक अन्य चीते KNG-22 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद वन विभाग की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे. ऐसे में CCB-4 के मामले में अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं. चीते की सटीक लोकेशन सार्वजनिक करने से बचने की वजह सुरक्षा संबंधी जोखिम बताए जा रहे हैं. इस खबर को लेकर जब ईटीवी भारत की टीम ने कूनो नेशनल पार्क से लेकर गुना वन संरक्षक से भी संपर्क करना चाहा तो किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो सका है.