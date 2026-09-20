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कूनो में कम हुआ एक चीता, गांधीसागर में बढ़ा कुनबा, CCB2 ने बदला ठिकाना

CCB2 के पहुंचने के बाद गांधीसागर अभयारण्य में दो नर और दो मादा चीतों समेत कुल चार चीते हो गए हैं. इससे गांधीसागर को चीता संरक्षण के दूसरे प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है. केंद्र सरकार के अनुसार कूनो और गांधीसागर को मिलाकर चीता संरक्षण के लिए संरक्षित आवास का दायरा भी बढ़ाया गया है.

CCB2 को 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से भारत लाया गया था. जिसके बाद प्रारंभिक तौर पर उसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया. क्वारंटीन और अनुकूलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे कूनो के जंगल में छोड़ा गया. जहां उसने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाला. अब उसे गांधीसागर अभयारण्य में नए आवास में स्थानांतरित किया गया है.

श्योपुर: चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में चीतों के संरक्षण और पुनर्स्थापना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. बोत्सवाना से भारत लाई गई मादा चीता CCB2 को कूनो नेशनल पार्क से गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य स्थानांतरित किया गया है. इसके बाद गांधीसागर में चीतों की संख्या बढ़कर चार हो गई है.

CCB2 के गांधीसागर जाने से कूनो में मौजूद चीतों की संख्या में एक की कमी होगी। हालांकि, इसे केवल संख्या में कमी के रूप में देखने के बजाय चीता संरक्षण के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है. योजना के तहत कूनो के साथ गांधीसागर को भी चीतों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है. केंद्र सरकार के अनुसार प्रोजेक्ट चीता अब केवल एक राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि कूनो-गांधीसागर परिदृश्य में व्यापक संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

कूनो में चार शावकों की किलकारी

इसी बीच कूनो राष्ट्रीय उद्यान से चीता संरक्षण को लेकर बड़ी खुशखबरी भी सामने आई थी. अप्रैल 2026 में भारत में जन्मी मादा चीता गामिनी-KGP12 ने कूनो के प्राकृतिक वन क्षेत्र में चार शावकों को जन्म दिया था. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे भारत में चीता संरक्षण की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया था. इससे कूनो में प्राकृतिक रूप से चीतों के प्रजनन और भारत में चीता आबादी के विस्तार की उम्मीदों को मजबूती मिली है.

बोत्सवाना से भारत, कूनो से गांधीसागर तक सफर

CCB2 का सफर भी प्रोजेक्ट चीता के विस्तार की कहानी बयां करता है. बोत्सवाना से भारत पहुंचने के बाद कूनो में अनुकूलन और खुले वन क्षेत्र में रहने का अनुभव हासिल करने वाली यह मादा चीता अब गांधीसागर में दूसरे चीतों के साथ रहेगी. इस स्थानांतरण के साथ मध्य प्रदेश में चीता संरक्षण की तस्वीर अब कूनो से आगे गांधीसागर तक फैलती दिखाई दे रही है. केंद्र सरकार की दीर्घकालिक योजना कूनो-गांधीसागर परिदृश्य में चीतों की एक स्थायी आबादी विकसित करने की है.