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बाघों के गढ़ रणथंभौर पहुंचा कूनो का KP-2 चीता, खतरनाक संघर्ष की आशंका, अलर्ट पर वन विभाग

कूनो नेशनल पार्क, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीम लगातार उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रही है. वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क से 12 चीते बाहर की सीमा में घूम रहे हैं. जिनकी निगरानी के लिए अलग-अलग टीम मॉनिटरिंग कर रही है. एक केपी-3 चीता भी राजस्थान के बारां जिले में दो महीने से घूम रहा है.

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी-2 राजस्थान के कोटा होते हुए टाइगर के घर में पहुंच चुका है. चीता के सवाई माधोपुर सीमा में पहुंचने के बाद अब वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर पहुंच गई है. क्योंकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पहुंचे चीता का सामना बाघों से होने का खतरा बढ़ गया है.

कूनो की बाउंड्री लांघ राजस्थान के सवाई माधोपुर की ओर भागते दिखा चीता (ETV Bharat)

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बढ़ी हलचल

कूनो नेशनल पार्क में पिछले कई महीनों से एक बाघ भी मौजूद है और अभी तक कूनो नेशनल पार्क में चीता-बाघ के टकराव की खबर सामने नहीं आई है. लेकिन रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या ज्यादा है और बाघ लगातार हिंसक होते नजर आए हैं. रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मिली जानकारी के मुताबिक, केपी-3 चीता जिस क्षेत्र में अभी मौजूद है उस इलाके में बाघ टी-108 और बाघिन टी-2313 का मूवमेंट रहता है.

चीतों और बाघ का आमना-सामना होने की आशंका

कुछ दिन पहले ही बाघिन टी-39 लगातार तीन दिनों तक नजर आई थी. इसलिए वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है और लगातार चीता की मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है. टाइगरों के घर में चीतों की मौजूदगी ने वन विभाग की चिंता को बढ़ा दी है. वन विभाग की ओर से लगातार चीतों और बाघों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है. ताकि चीतों और बाघ का आमना-सामना न हो सके. भैरूपुरा के नाके के पास चीता ने एक बकरी का शिकार कर अपना पेट भी भरा है.

रणथंभौर बाघ परियोजना के सीसीएफ एसपी सिंह ने बताया, "चीते का मूवमेंट फिलहाल श्योपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बोदल और भैरूपुरा नाके सहित रिहायशी इलाके में बना हुआ है. लगातार चीतों और बाघों की मॉनिटरिंग की जा रही है. चीता और बाघों का आमना-सामना न हो इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं."