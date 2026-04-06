ETV Bharat / state

बोत्सवाना से कूनो नेशनल पार्क पहुंचे चीते क्वारंटाइन फ्री, अभी मिली आधी आजादी

कूनो में 9 में से 6 चीतों को बड़े बाड़े में आजाद किया (Kuno National Park)

बोत्सवाना से 28 फरवरी 2026 को 9 चीतों को हवाई यात्रा के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़ों में शिफ्ट किया गया था. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन्हें रिलीज किया था. कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 48 हो गई. हाल ही में मादा चीता ने 5 चीतों को जन्म दिया था. बोत्सवाना से भारत के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों की इस खेफ में 6 मादा और 3 नर चीते हैं.

श्योपुर : कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से 6 चीते खुलकर जीयेंगे. उन्हें क्वारंटाइन बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़े जाने की स्वीकृति मिलने के रिलीज कर दिया गया. इसके बाद स्थिति को देखते हुए अन्य 3 चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा. कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में स्वच्छंद विचरण कर रहे चीतों के खाने-पीने और सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग द्वारा की जा रही है.

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्रेट का हैंडल घुमाकर 2 चीतों को क्वारिंटाटाइन बाड़े में रिलीज किया था. बाकी चीतों को वन विभाग ने प्रोटोकॉल के तहत शिफ्ट किया. एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद सोमवार को कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने 6 चीतों को बड़े बाड़े में रिलीज किया गया है. अधिकारियों ने आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद चीतों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित किया.

कुछ दिन बाद 3 और चीतों को रिलीज करेंगे

शेष 03 चीतों को भी बड़े-बाड़े में स्थानांतरण करने की कार्रवाई की जाएगी. कूनो प्रबंधन के अनुसार चीतों को प्राकृतिक आवाजाही के लिए चिह्नित क्षेत्र में मूव भी कराया जा रहा है. वर्तमान में खुले जंगल में 12 चीते हैं. जिनमें 6 पार्क के अंदर और 6 चीते पार्क के बाहर घूम रहे हैं. कूनो नेशनल पार्क में पिछले 3 वर्षों में 45 शावकों का जन्म हुआ. जिनमें से 33 जीवित हैं. भारत में चीतों की कुल संख्या 53 है. 50 चीते कूनो नेशनल पार्क और 3 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं. 23 शावक अपनी 6 माताओं के साथ बड़े बाड़े में हैं.

नए मेहमान चीतों का क्वारंटाइन पूरा

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया "बोत्सवाना से कुल नौ चीते (6 मादा और 3 नर) 28 फरवरी 2026 को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए. क्वारंटाइन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 6 चीतों को बड़े बाड़ों में स्थानांतरित कर दिया गया है. शेष चीतों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है. बोत्सवाना मूल के सभी 9 चीते स्वस्थ हैं और अपने नए वातावरण में अच्छी तरह से ढल रहे हैं."