ETV Bharat / state

बोत्सवाना से आए सारे चीते हुए आजाद, कूनो नेशनल पार्क में 9 चीते बड़े बाड़े में

कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से आए 9 चीते बड़े बाड़ों में शिफ्ट, 6 के बाद 3 और चीते हुए क्वारंटाइन फ्री, सभी स्वस्थ

SHEOPUR KUNO NATIONAL PARK
Etv Bharat (Kuno National Park)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 9:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते अब खुलकर जी पाएंगे. यहां बोत्सवाना से लाए गए सभी 9 चीतों का क्वारंटाइन समय पूरा गया है, जिसके बाद उन्हें बड़े बाड़ों में शिफ्ट कर दिया गया है. इससे पहले 9 चीतों में से 6 चीतों को सोमवार (6 अप्रैल) को बड़े बाड़े में रिलीज कर दिया गया था. हालातों को देखते हुए बाकी के बचे 3 चीतों को शुक्रवार (10 अप्रैल) को रिलीज कर दिया गया है.

वन विभाग की निगरानी में किए गए रिलीज

क्वारंटाइन बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट किए जाने की स्वीकृति मिलने के बाद कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में रिलीज किए गए है. यहां सभी चीते ठीक तरह से विचरण कर रहे हैं. जहां इनके खाने पीने से लेकर स्वास्थ सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वन विभाग और उनकी टीम द्वारा की जा रही है.

कूनो में बोत्सवाना से आए 9 चीते बड़े बाड़ों में शिफ्ट (Video Credit : Kuno National Park)

भारत में बढ़ा चीतों का कुनबा

बोत्सवाना से 28 फरवरी 2026 को हवाई यात्रा के बाद ग्वालियर से विशेष विमान द्वारा इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था. इसके बाद सीधे इन्हें कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़ों में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन्हें रिलीज किया था. भारत में चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो चुकी है.

चीतों को मिला नया साम्राज्य

बोत्सवाना से कूनो नेशनल पार्क लाए गए चीतों में 6 मादा और 3 नर शामिल हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं. इनकी देखभाल वन विभाग की टीम द्वारा की जा रही है. कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आर थिरुकुराल ने देर रात बताया कि 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से कुल 9 चीते (6 मादा और 3 नर) कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे.

फॉरेस्ट ऑफिसर आर थिरुकुराल ने कहा, "30 दिनों की अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी, जिसके बाद संबंधित अफसरों की मंजूरी मिलने के बाद सभी 9 चीतों को क्वारंटाइन जोन से बड़े बाड़े में सफलता पूर्वक शिफ्ट कर दिया गया है. बोत्सवाना से लाए गए सभी चीते स्वस्थ हैं और भारत की धरती और इस वातावरण में अच्छी तरह से ढल रहे हैं."

TAGGED:

KUNO NATIONAL PARK
KUNO BOTSWANA CHEETAHS
SHEOPUR NEWS
9 CHEETAHS FREE IN BOTSWANA
BOTSWANA CHEETAS GOT FREEDOM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.