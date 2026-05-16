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कूनो से निकल खेत में पहुंचे 2 चीते, बकरी का शिकार कर मिटाई भूख, ट्रैकिंग टीम पर फूटा गुस्सा

कूनो नेशनल पार्क से निकलकर गांव पहुंचे दो चीते, बकरी को बनाया शिकार, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, ट्रैकिंग टीम कर रही चीतों की निगरानी.

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चीतों ने किया बकरी का शिकार (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
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श्योपुर: अड़वाड़ और सीताखेड़ली गांव में उस समय दहशत का माहौल देखने को मिला जब कूनो नेशनल पार्क से निकले दो चीते एक साथ इन दोनों गांवों में पहुंच गए. खेतों में इन दोनों चीतों ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया है. जब चीते बकरी का शिकार कर रहे थे तब मौके पर ग्रामीणों की भीड़ दिखाई दी. देखते ही देखते इलाके में दहशत फैल गई.

बकरी का शिकार कैमरे में कैद
ग्रामीणों ने घटना का वीडियो अपने कैमरे में भी कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर दिया. हालांकि सूचना मिलने के बाद कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम मौके पर पहुंची और चीतों की निगरानी शुरू कर दी. बकरी का शिकार होते देख बुजुर्ग महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने ट्रैकिंग टीम को जमकर खरी खोटी सुना दी.

गांव में चीतों ने किया बकरी का शिकार (ETV Bharat)

वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से निकले दो चीते अड़वाड़ और सीताखेड़ली गांव में पहुंच गए. ग्रामीणों का कहना है कि चीते जंगल छोड़ आबादी वाले इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. जिससे डर और असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है. हालांकि वन विभाग की टीम लोगों को चीतों से दूर और सतर्क रहने की अपील भी कर रहा है. चीता प्रोजेक्ट के तहत चीतों को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है. कूनो नेशनल पार्क में बढ़ती चीतों की संख्या वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को दर्शाती है.

वन विभाग की टीम को बुजुर्ग महिला ने घेरा
जब बकरी का शिकार हो रहा था तब ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया और शनिवार की सुबह शेयर कर दिया. बुजुर्ग महिला की बकरी की मौत के बाद आक्रोश देखने को मिला. मौके पर पहुंची ट्रैकिंग टीम पर बुजुर्ग महिला का गुस्सा फूट पड़ा. बुजुर्ग महिला का कहना है कि, ''उसकी बकरी का शिकार चीतों ने किया है. वन विभाग की ट्रैकिंग टीम ने महिला को मुआवजा राशि दिलाने का आश्वाशन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ.

कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन डीएफओ आर थिरुकुराल का कहना है कि, ''चीतों की सुरक्षा और निगरानी के लिए हमारी कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. चीते शिकार कर अपना पेट भर रहे हैं अच्छी बात है. ग्रामीणों को सहायता राशि भी दिलाई जाएगी.''

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