बैखौफ चीतों का ग्रामीणों में खौफ, सुबह सुबह देखना पड़ा मौत का लाइव मंजर
कूनो नेशनल पार्क के चीते गांव में घूम रहे बेधड़क, दो बछड़ों का किया शिकार, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की सतर्क रहने की सलाह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 7:14 PM IST
श्योपुर: श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क अब एक बार फिर सुर्खियों में है. लेकिन इस बार जश्न नहीं बल्कि गांव में पसरा है डर. श्योपुर जिले के कराहल तहसील क्षेत्र के नया गांव डुंडीखेड़ा में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कूनो नेशनल पार्क से निकले दो चीते गांव में पहुंच गए. देखते ही देखते दोनों चीतों ने गांव के बाहर बंधी दो गाय के बछड़ों को अपना शिकार बना लिया. ग्रामीणों की आंखों के सामने ये होता रहा. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक दोनों चीते अपने शिकार में जुटे हुए थे.
चीतों में गांव में मवोशियों को बनाया निशाना
दरअसल, सुबह का समय था ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे. तभी गांव के बाहरी हिस्से में चीतों की मौजूदगी की खबर आग की तरह फैल गई. कुछ ही देर में दोनों चीते गांव के बीच पहुंचे और वहां मौजूद गाय के दो बछड़ों पर हमला बोल दिया. बछड़ों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और चंद सेकंड में दोनों चीते उन्हें मौत के घाट उतार चुके थे. यह घटनाक्रम ग्रामीणों के सामने हुआ. गांव में चीते आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. हर किसी के चेहरे पर डर भी था और दुनिया के सबसे तेज रफ्तार शिकारी को करीब से देखने की उत्सुकता भी थी.
वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी हिदायत
ग्रामीणों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की ट्रैकिंग टीम तत्काल गांव में पहुंची. वन विभाग की टीम ने सबसे पहले भीड़ को चीतों से सुरक्षित दूरी बनाने की हिदायद दी. वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को समझाया कि चीता सामान्य परिस्थितियों में इंसानो पर हमला नहीं करता है. अगर उसे छेड़ा न जाए या घेरने की कोशिश न की जाए तो वह इंसानों से दूरी बनाकर ही रहता है. इसके बाबजूद टीम लगातार लोगों को सतर्क रहने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सलाह देती रही.
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कूनो नेशनल पार्क की टीम ने बताया कि "चीते अक्सर अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर निकलकर आसपास के गांवों तक पहुंच जाते हैं. वन विभाग की टीम लगातार चीतों की मॉनिटरिंग करती है."