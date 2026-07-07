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बैखौफ चीतों का ग्रामीणों में खौफ, सुबह सुबह देखना पड़ा मौत का लाइव मंजर

श्योपुर: श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क अब एक बार फिर सुर्खियों में है. लेकिन इस बार जश्न नहीं बल्कि गांव में पसरा है डर. श्योपुर जिले के कराहल तहसील क्षेत्र के नया गांव डुंडीखेड़ा में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कूनो नेशनल पार्क से निकले दो चीते गांव में पहुंच गए. देखते ही देखते दोनों चीतों ने गांव के बाहर बंधी दो गाय के बछड़ों को अपना शिकार बना लिया. ग्रामीणों की आंखों के सामने ये होता रहा. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक दोनों चीते अपने शिकार में जुटे हुए थे.

चीतों में गांव में मवोशियों को बनाया निशाना

दरअसल, सुबह का समय था ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे. तभी गांव के बाहरी हिस्से में चीतों की मौजूदगी की खबर आग की तरह फैल गई. कुछ ही देर में दोनों चीते गांव के बीच पहुंचे और वहां मौजूद गाय के दो बछड़ों पर हमला बोल दिया. बछड़ों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और चंद सेकंड में दोनों चीते उन्हें मौत के घाट उतार चुके थे. यह घटनाक्रम ग्रामीणों के सामने हुआ. गांव में चीते आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. हर किसी के चेहरे पर डर भी था और दुनिया के सबसे तेज रफ्तार शिकारी को करीब से देखने की उत्सुकता भी थी.

वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की दी हिदायत