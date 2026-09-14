कूनो की वीरा चीता ने किया नाक में दम, कभी राजस्थान तो कभी एमपी, बार-बार कर रही बॉर्डर पार
राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर वीरा का डेरा, वन विभाग की ट्रैकिंग टीम से भिड़े स्थानीय लोग. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : September 14, 2026 at 7:56 AM IST
श्योपुर : मध्य प्रदेश के चीतों ने राजस्थान तक गदर मचा रखा है, वहीं अब चीतों की वजह से ग्रामीण वन विभाग से भी उलझने लगे हैं. ताजा मामला मादा चीता वीरा से जुड़ा बताया जा रहा है, जो रविवार को राजस्थान के किशनगंज क्षेत्र में पहुंच गई. मादा चीता वीरा कूनो नेशनल पार्क के जंगलों से निकलकर किशनगंज क्षेत्र के जंगलों में विचरण कर रही थी, जो अब मध्य प्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ रही है. उधर लगातार चीतों की दस्तक से अब राजस्थान के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है. क्योंकि चीता पालतू मवेशियों और बकरियों का शिकार बना रहा है जिससे अब स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
1 सितंबर को कूनो से निकली थी वीरा
दरअसल, कूनो नेशनल पार्क की सीमा से प्रवेश कर चीता वीरा राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाती है. इसके बाद वह वापिस फिर कूनो नेशनल पार्क की सीमा में पहुंच जाती है. कूनो नेशनल पार्क की स्पेशल टीम जीपीएस के माध्यम से मादा चीता वीरा की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. वन विभाग की ट्रैकिंग टीम के अनुसार मादा चीता वीरा 1 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के खंडेला इलाके में पहुंची. उसके बाद रामपुर से होते हुए करीब 60 किलोमीटर का सफर तय कर राधापुरा क्षेत्र में पहुंच गई.
2 बकरों का शिकार कर चुकी वीरा
मादा चीता वीरा करीब 8 इलाकों में पहुंचने के बाद अब किशनगंज क्षेत्र और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में अपनी दस्तक देती हुई नजर आ रही है. वन विभाग की टीम के अनुसार मादा चीता वीरा ने बीते 5 दिनों के अंदर दो बकरों का शिकार भी किया है. वन विभाग की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट है. उधर चीता के रिहायशी इलाके में प्रवेश करने पर राजस्थान में स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क रहा है.
वन विभाग की टीम से उलझ रहे लोग
रविवार देर रात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है, जिसमें चीता की ट्रैकिंग टीम को स्थानीय लोगों ने घेर लिया और उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चीता राजस्थान के इलाके में घूम रही है तो वन विभाग की टीम स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहा? उन्हें और उनके मवेशियों को खतरा है.
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वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, '' टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों को सतर्क होने और इलाके में अकेले नहीं जाने की सलाह दी गई है.''