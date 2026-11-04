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पाड़े का शिकार कर चीते ने बढ़ाया ग्रामीणों का गुस्सा, राजस्थान में कूनो की ट्रैकिंग टीम पर डंडों से हमला

राजस्थान में कूनो की ट्रैकिंग टीम पर लाठी-डंडों से हमला ( Source- Kuno National Park )

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क के चीते अब जंगल की सीमाएं लांघकर दूसरे राज्यों तक पहुंच रहे हैं. श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना से लेकर राजस्थान के जंगलों में उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है. लेकिन इस बार चीते की दस्तक ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग की ट्रैकिंग टीम पर फूट पड़ा.

राजस्थान में एक चीते द्वारा पाड़े का शिकार किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम को घेरकर कथित तौर पर बंधक बना लिया और लाठी-डंडों से मारपीट कर दी. घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.