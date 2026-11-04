पाड़े का शिकार कर चीते ने बढ़ाया ग्रामीणों का गुस्सा, राजस्थान में कूनो की ट्रैकिंग टीम पर डंडों से हमला
कूनो नेशनल पार्क के चीते से राजस्थान में दहशत, पालतू जानवर को बनाया निशाना. आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बनाया बंधक.रिपोर्ट-धीरज बालोठिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 3:16 PM IST
श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क के चीते अब जंगल की सीमाएं लांघकर दूसरे राज्यों तक पहुंच रहे हैं. श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना से लेकर राजस्थान के जंगलों में उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है. लेकिन इस बार चीते की दस्तक ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग की ट्रैकिंग टीम पर फूट पड़ा.
राजस्थान में एक चीते द्वारा पाड़े का शिकार किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम को घेरकर कथित तौर पर बंधक बना लिया और लाठी-डंडों से मारपीट कर दी. घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
पाड़े के शिकार से ग्रामीणों में दहशत
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकला एक चीता राजस्थान के करौली क्षेत्र में पहुंच गया था. इसी दौरान चीते ने एक ग्रामीण के पाड़े का शिकार कर लिया. पशु के मारे जाने की खबर फैलते ही ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई. सूचना मिलने पर कूनो नेशनल पार्क की ट्रैकिंग टीम चीते की लोकेशन का पता लगाने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मौके पर पहुंची थी.
सोशल मीडिया से घटना उजागर
बताया जा रहा है कि, टीम जब चीते की लोकेशन ट्रैक कर रही थी, तभी स्थानीय ग्रामीणों ने उसे घेर लिया. आरोप है कि ग्रामीणों ने टीम के सदस्यों के साथ अभद्रता करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की और कुछ समय तक उन्हें बंधक बनाए रखा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद चर्चा तेज हो गई.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. उन्होंने इसे केंद्रीय वन मंत्री के क्षेत्र में गुंडागर्दी बताते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. दुबे का कहना है कि, ''वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा में जुटी टीम पर इस तरह का हमला गंभीर मामला है. अगर वनकर्मी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो जंगल से बाहर निकलने वाले वन्यजीवों की निगरानी और संरक्षण कैसे होगा.''
शिवपुरी में वन कर्मियों पर हमला और हवाई फायरिंग
कूनो के चीतों की निगरानी में जुटी टीम पर हमला होने की यह पहली घटना नहीं है. वर्ष 2023 में शिवपुरी के बुराखेड़ा इलाके में चीता आशा को ट्रैक कर रही टीम को ग्रामीणों ने डकैत समझ लिया था. उस समय भी ग्रामीणों ने टीम के साथ मारपीट की थी और हवाई फायरिंग किए जाने की बात सामने आई थी. अब राजस्थान में हुई घटना ने एक बार फिर वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
घटना की टाइमिंग से बढ़ी चिंता
गौरतलब है कि, यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब कूनो के 19 महीने के चीता शावक KNG-22 की गोली मारकर हत्या के मामले में जांच जारी है. 25 अक्टूबर को कूनो से बाहर मुरैना टेरिटोरियल फॉरेस्ट क्षेत्र में शावक को गोली मारी गई थी. उसके शरीर से पांच छर्रे निकाले गए थे. गंभीर हालत में उसे जबलपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी ले जाया गया, जहां 27 अक्टूबर को उपचार और सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में अब तक छह वनकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि दो शिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है.
ग्रामीणों में नाराजगी और भय का माहौल
कूनो के चीते लगातार अपने निर्धारित वन क्षेत्र से बाहर निकलकर श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना सहित राजस्थान के बारां और धौलपुर जैसे इलाकों तक पहुंच रहे हैं. ऐसे में कई बार ग्रामीणों के पालतू पशु उनके शिकार बन रहे हैं. इससे ग्रामीणों में नाराजगी और भय का माहौल पैदा हो रहा है.
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इस मामले में भरतपुर के वन अधिकारी पी. कथिरवल ने बताया, "घटना मेरे संज्ञान में आई थी. मैंने इसकी जानकारी करौली के अधिकारियों को दी है. मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की टीम के साथ मारपीट की घटना हुई है. एक बछड़े को चीते द्वारा मारे जाने के बाद स्थानीय ग्रामीण नाराज थे और इसी आक्रोश में उन्होंने ट्रैकिंग टीम पर हमला कर दिया. मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी भी जुटाई जा रही है. यह घटना मंगलवार शाम की है."