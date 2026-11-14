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ड्यूटी से लौट रहे एसडीएम की स्कॉर्पियो अचानक सड़क पर रूकी, घायल युवक के लिए बन गए फरिश्ता

सड़क पर तड़पते युवक को एसडीएम ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल ( Etv Bharat )

श्योपुर : सरकारी अफसरों की पहचान अक्सर उनके पद और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से होती है,लेकिन कुछ अधिकारी अपने मानवीय व्यवहार से लोगों के दिलों में अलग जगह बना लेते हैं. ऐसा ही एक सराहनीय उदाहरण श्योपुर जिले में देखने को मिला, जहां कराहल एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य ने सड़क हादसे में घायल युवक की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की.

सड़क पर तड़प रहा था युवक, एसडीएम की पड़ी नजर दरअसल, शुक्रवार देर शाम कराहल में अपनी ड्यूटी पूरी कर घर वापस लौट रहे एसडीएम विजय शाक्य जब श्योपुर-गौरस हाईवे से गुजर रहे थे, तभी काली तलाई बाबंधा के पास उनकी नजर सड़क पर घायल अवस्था में पड़े एक युवक पर पड़ी. युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था और उसे तत्काल उपचार की जरूरत थी. एसडीएम विजय शाक्य ने बिना देर किए अपनी गाड़ी रुकवाई और बिना किसी दूसरे वाहन का इंतजार किए खुद आगे आकर घायल युवक को अपनी गाड़ी में बिठाया और तत्काल जिला अस्पताल श्योपुर पहुंचाकर भर्ती कराया.