ड्यूटी से लौट रहे एसडीएम की स्कॉर्पियो अचानक सड़क पर रूकी, घायल युवक के लिए बन गए फरिश्ता
सड़क पर तड़पते युवक को एसडीएम ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, पेश की इंसानियत की मिसाल, धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:28 PM IST
श्योपुर : सरकारी अफसरों की पहचान अक्सर उनके पद और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से होती है,लेकिन कुछ अधिकारी अपने मानवीय व्यवहार से लोगों के दिलों में अलग जगह बना लेते हैं. ऐसा ही एक सराहनीय उदाहरण श्योपुर जिले में देखने को मिला, जहां कराहल एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य ने सड़क हादसे में घायल युवक की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की.
सड़क पर तड़प रहा था युवक, एसडीएम की पड़ी नजर
दरअसल, शुक्रवार देर शाम कराहल में अपनी ड्यूटी पूरी कर घर वापस लौट रहे एसडीएम विजय शाक्य जब श्योपुर-गौरस हाईवे से गुजर रहे थे, तभी काली तलाई बाबंधा के पास उनकी नजर सड़क पर घायल अवस्था में पड़े एक युवक पर पड़ी. युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था और उसे तत्काल उपचार की जरूरत थी. एसडीएम विजय शाक्य ने बिना देर किए अपनी गाड़ी रुकवाई और बिना किसी दूसरे वाहन का इंतजार किए खुद आगे आकर घायल युवक को अपनी गाड़ी में बिठाया और तत्काल जिला अस्पताल श्योपुर पहुंचाकर भर्ती कराया.
भैंस से टकराई थी बाइक, युवक की जान बची
घायल युवक की पहचान ढोढर निवासी हिमांशु पुत्र नरेंद्र भूषण के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार हिमांशु की बाइक अचानक सड़क पर आ गई एक भैंस से टकरा गई थी. इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर ही पड़ा था. बताया गया कि हिमांशु भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण का भतीजा भी है. नरेंद्र भूषण, भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण के भाई हैं. भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण ने भी हादसे की जानकारी देते हुए बताया, '' हिमांशु की बाइक भैंस से टकरा गई थी,जिसके चलते वह घायल हो गया. जिला अस्पताल में हिमांशु का उपचार किया जा रहा है.''
यह भी पढ़ें- बैंक मैनेजर बनने की खुशी में पार्टी करने जा रहा था राहुल, रास्ते में खड़े ट्रेलर में घुसी कार, 2 की मौत
समय पर मदद मिल जाए तो बच जाती है जान
एसडीएम विजय शाक्य ने हिमांशु को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उदाहरण पेश किया कि प्रशासनिक जिम्मेदारी केवल सरकारी फाइलों और दफ्तरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जरूरत के वक्त आम नागरिक के साथ खड़े होना भी होती है. एसडीएम विजय शाक्य ने यह भी संदेश दिया कि सड़क पर घायल को देखकर तमाशबीन बनने की बजाए तत्काल समय पर मदद करनी चाहिए, जिससे जान बचने की संभावनी बढ़ जाती है.
यह भी पढ़ें- श्योपुर में सुतली बम के ऊपर रखा गिलास, ब्लास्ट के बाद बच्चे के पेट में घुसा, दोस्त हुआ बेहोश
इस संबंध में एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर विजय शाक्य ने कहा, '' मैं कराहल ड्यूटी से घर श्योपुर लौट रहा था. उसी दौरान श्योपुर गौरस हाइवे के पास की ये घटना है. युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था. उसे सिर से खून भी निकल रहा था और वह बेहोश था. लोगों की मदद से उसे गाड़ी में बिठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.''