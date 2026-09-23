ETV Bharat / state

श्योपुर की कूनो नदी पार कर जिंदगी ढो रहे ग्रामीण, आजादी के बाद भी नहीं बदली तस्वीर

ग्रामीणों को करीब 10 महीने पहले भरोसा दिलाया गया था कि पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा. प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति की भी बात सामने आई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य जमीन पर शुरू नहीं हो सका है.

ग्रामीणों के लिए कूनो नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के बीच खड़ी एक बड़ी बाधा बन गई है. नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन के लिए नदी पार करनी पड़ती है, तो कभी लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करना पड़ता है. बरसात के मौसम में नदी का बहाव बढ़ने पर यह परेशानी और भी गंभीर हो जाती है. सिलोरी नवलपुरा के करीब 75 परिवार लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं.

श्योपुर: देश को आजाद हुए दशकों बीत चुके हैं. इस दौरान केंद्र से लेकर प्रदेश तक कई सरकार आई हो चली गईं. सत्ता बदली, जनप्रतिनिधि बदले, विकास के दावे बदले और गांव के विकास के लिए योजनाएं भी बनी, लेकिन श्योपुर के कराहल क्षेत्र में सिलोरी और नवलपुरा गांव के ग्रामीणों की जिंदगी में बुनियादी बदलाव का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ. कूनो नदी के बीच से गुजरते ग्रामीणों की तस्वीर इस पूरे हालात की कहानी बयां कर रही है.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुल को लेकर स्वीकृत की प्रक्रिया पूरी होने की बात कही गई थी, तो फिर निर्माण कार्य आखिर किस स्तर पर अटका हुआ है. ग्रामीणों को आश्वासन तो मिला, लेकिन उन्हें अब भी उस दिन का इंतजार है, जब नदी पर पुल बनकर तैयार होगा और उनका सीधा संपर्क मुख्य सड़क शिवपुरी श्योपुर हाईवे से हो सकेगा. ग्रामीणों के मुताबिक नदी पार करने की मजबूरी के कारण राशन, इलाज, बच्चों की पढ़ाई, खेती किसानी और अन्य जरूरी कामों के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बारिश के समय नदी का पानी बढ़ जाने के कारण जान जोखिम में डालकर कूनो नदी को पार करना उनकी मजबूरी बन जाता है. ऐसे में सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि सुरक्षित आवागमन का भी है.

पुल के साथ सड़क और बिजली की समस्या

ग्रामीणों की समस्या केवल पुल तक सीमित नहीं है. गांव तक पहुंचने वाली सड़क का काम भी अधूरा बताया जा रहा है. वहीं बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर लगाए जाने बाद कुछ समय मिलने की बात सामने आई, लेकिन बाद में व्यवस्था खराब होने से ग्रामीणों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

विकास के दावों पर तस्वीर का सवाल

आजादी के बाद से कई सरकारों ने गांव के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही. योजनाएं बनी घोषणाएं हुई और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के दावे भी किए गए, लेकिन सिलोरी नवलपुरा के ग्रामीणों की यह तस्वीर और दावों के सामने एक सवाल खड़ा कर रही है. ग्रामीण दयाराम गुर्जर ने बताया कि "अब ग्रामीणों को आश्वासन नहीं बल्कि कूनो नदी पर जमीन पर दिखाई देने वाला पुल चाहिए. जिस विकास का इंतजार ग्रामीण वर्षों से कर रहे हैं, वह आखिर उनकी जिंदगी में कब दिखाई देगा.

ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं. प्रशासन बीते 10 महीने से पुल स्वीकृत होने और उसे पर जल्द निर्माण कार्य करने की बात कह रहा है. लेकिन आज दिनांक तक पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है. ग्रामीण जान जोकर में डालकर नदी को पार कर रहे हैं." वहीं इस संबंध में कराहल एसडीएम बीएस श्रीवास्तव का कहना है कि "मैं आज ही पीएमजीएसवाय और बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा करता हूं. अब तक यहां स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू कराया जा सका है और बिजली व्यवस्था क्यों नहीं हुई."