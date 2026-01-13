कराहल जनपद पंचायत कार्यालय में गालीगलौज और मारपीट, सरकारी दस्तावेज फाड़े
श्योपुर के कराहल जनपद पंचायत में लेखाधिकारी ने बीजेपी नेताओं पर लगाया मारपीट का आरोप. दूसरा पक्ष भी पहुंचा पुलिस थाने.
श्योपुर : जनपद पंचायत कराहल में भुगतान संबंधी बिलों के मामले को लेकर विवाद हो गया. जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ लेखाधिकारी महेश शिवहरे ने जनपद पंचायत अध्यक्ष बत्तों बाई, उनके पति और बीजेपी के कार्यकर्ता पर कार्यालय में आकर मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा और जरूरी दस्तावेज फाड़ने का आरोप लगाया है. जनपद पंचायत अध्यक्ष ने भी कराहल थाने में पहुंचकर लेखाधिकारी पर गालीगलौज अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है.
भुगतान संबंधी बिल पास करने का दबाव
लेखाधिकारी महेश शिवहरे ने आरोप लगाया "वह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे. तभी जनपद अध्यक्ष बत्तों बाई आदिवासी, उसका पति जग्गू आदिवासी और बीजेपी नेता शिशुपाल यादव पहुंचे. इन लोगों ने मारपीट कर शासकीय कागजों को फाड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी. तीनों ने बिलों के भुगतान को लेकर दबाव बनाया, समझाने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी बात नहीं सुनी और गालीगलौज कर मारपीट की गई."
जनपद दफ्तर में गुंडागर्दी करने का आरोप
वहीं, महिला जनपद अध्यक्ष बत्तों बाई आदिवासी का आरोप है "उन्होंने भी कराहल थाने में आवेदन दिया है. इसमें उन्होंने लेखाधिकारी महेश शिवहरे पर गालीगलौज व अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं." जनपद पंचायत सीईओ राकेश शर्मा का कहना है "मैं अपने ऑफिस में बैठा था. तभी जनपद अध्यक्ष, उसके पति और बीजेपी नेता वहां पहुंचे और उन्होंने गालीगलौज कर मारपीट करते हुए शासकीय कार्य में व्यवधान डालने की कोशिश की. इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है."
थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों से शिकायती आवेदन लिए
इस मामले में कराहल थाना प्रभारी यास्मीन खान ने बताया "जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थ लेखाधिकारी महेश शिवहरे ने जनपद पंचायत अध्यक्ष और उसके पति समेत एक अन्य के खिलाफ आवेदन देकर मारपीट शासकीय कार्य में व्यवधान डालने सहित जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. दूसरे पक्ष की फरियादी बत्तों बाई आदिवासी ने भी जनपद पंचायत कार्यालय के लेखाधिकारी महेश शिवहरे के खिलाफ कार्रवाई अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं."